Заступника начальника відділу Волинської митниці підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень журналістці

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило заступнику начальника відділу митного оформлення одного з митних постів Волинської митниці Державної фіскальної служби (ГФС) про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень журналістці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львів, повідомили про підозру заступнику начальника відділу митного оформлення одного з митних постів Волинської митниці ДФС в нанесенні тілесних ушкоджень журналістці місцевого телеканалу у травні цього року", - йдеться в ньому.

За попередньою інформацією, підозрюваний, перебуваючи на святкуванні дня народження колеги в ресторанно-готельному комплексі, вступив у конфлікт з журналісткою місцевої телерадіокомпанії.

Він з застосуванням сили відібрав у журналістки мобільний телефон, заподіявши потерпілій легкі тілесні ушкодження.

Працівникові Волинської митниці ДФС повідомлено про підозру.

Попередня кваліфікація - ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

За даними ЗМІ, в травні поточного року журналісти телерадіокомпанії "Аверс" були побиті на святкуванні дня народження начальника митного пункту пропуску "Ягодин" Волинської митниці Олександра Оникийчука.

Зокрема, журналістка Марічка Петручик сказала, що митник святкував день народження в ресторані "Лемарк" на озері Світязь і висловив обурення у зв'язку з тим, що журналісти знімали його на телефон.

За словами Петручик, у неї вирвали телефон, пошкодивши при цьому палець.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура передала в суд обвинувачення колишнього учасника антитерористичної операції (АТО) Володимира Регеши (позивний "Санта") в пораненні з вогнепальної зброї журналіста телеканалу "Теперішній час" Володимира Рунца в Києві.

Раніше "кілера Бабченко" Цимбалюка, який побив журналіста, залишили на волі.