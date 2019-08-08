Заступника начальника відділу Волинської митниці підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень журналістці

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило заступнику начальника відділу митного оформлення одного з митних постів Волинської митниці Державної фіскальної служби (ГФС) про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень журналістці.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.\r\n"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львів, повідомили про підозру заступнику начальника відділу митного оформлення одного з митних постів Волинської митниці ДФС в нанесенні тілесних ушкоджень журналістці місцевого телеканалу у травні цього року", - йдеться в ньому.\r\nЗа попередньою інформацією, підозрюваний, перебуваючи на святкуванні дня народження колеги в ресторанно-готельному комплексі, вступив у конфлікт з журналісткою місцевої телерадіокомпанії.\r\nВін з застосуванням сили відібрав у журналістки мобільний телефон, заподіявши потерпілій легкі тілесні ушкодження.\r\nПрацівникові Волинської митниці ДФС повідомлено про підозру.\r\nПопередня кваліфікація - ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.\r\nЗа даними ЗМІ, в травні поточного року журналісти телерадіокомпанії "Аверс" були побиті на святкуванні дня народження начальника митного пункту пропуску "Ягодин" Волинської митниці Олександра Оникийчука.\r\nЗокрема, журналістка Марічка Петручик сказала, що митник святкував день народження в ресторані "Лемарк" на озері Світязь і висловив обурення у зв'язку з тим, що журналісти знімали його на телефон.\r\nЗа словами Петручик, у неї вирвали телефон, пошкодивши при цьому палець.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, прокуратура передала в суд обвинувачення колишнього учасника антитерористичної операції (АТО) Володимира Регеши (позивний "Санта") в пораненні з вогнепальної зброї журналіста телеканалу "Теперішній час" Володимира Рунца в Києві.\r\nРаніше "кілера Бабченко" Цимбалюка, який побив журналіста, залишили на волі.