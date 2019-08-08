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08 августа 2019, четверг, 10:40 447
Судебная власть 2019-08-08T10:51:35+03:00
Українські Новини
Атошнику, прострелившему ногу журналисту Рунцу, грозит семь лет тюрьмы

Атошнику, прострелившему ногу журналисту Рунцу, грозит семь лет тюрьмы

Атошника, ранившего журналиста, будут судить. Фото: прокуратура Киева
Атошника, ранившего журналиста, будут судить. Фото: прокуратура Киева

Прокуратура передала в суд обвинение бывшего участника антитеррористической операции (АТО) Владимира Регеши (позывной "Санта") в ранении из огнестрельного оружия журналиста телеканала "Настоящее время" Владимира Рунца в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Киевской местной прокуратурой №5 направлен в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего киевлянина, который из хулиганских побуждений открыл стрельбу и ранил посетителя", - сказано в нем.

Злоумышленник, находясь на летней террасе развлекательного заведения на столичной Оболони, во время словесного конфликта с компанией молодых людей, которые отдыхали, совершил 6 выстрелов из винтовки.

В результате выстрелов одна из пуль попала в потерпевшего, который оказался журналистом, причинив последнему открытый второй степени обломочный огнестрельный перелом кости правой стопы.

По результатам следствия обвинительный акт по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса направлен в Оболонский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Экс-участнику АТО грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура сообщила о подозрении Владимиру Регеше, ранившему из огнестрельного оружия журналиста телеканала "Настоящее время" Владимира Рунца в Киеве.

Ранее атошника, ранившего из огнестрела журналиста, отпустили на поруки 5 депутатов Рады.

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