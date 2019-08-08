Відкрито конкурс на уповноваженого із захисту державної мови

Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової оголосив конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби омбудсмена, передають Українські Новини.\r\n"З метою забезпечення відкритості та неупередженості при визначенні такої кандидатури в Секретаріаті Уповноваженого відкрито конкурс для подання заяв від претендентів на вказану посаду для подальшого відбору та внесення пропозиції до Кабінету Міністрів України", - написано в ньому.\r\nКандидат має бути старше 35 років, мати вищу освіту, володіти державною та англійською мовами, мати досвід у правозахисній діяльності або у захисті державної мови.\r\nДокументи будуть прийматися до 30 серпня, а сам конкурс відбудеться 4 вересня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 25 квітня Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".\r\nЗгідно з законом, парламент заснував Національну комісію зі стандартів державної мови і посаду уповноваженого із захисту державної мови.\r\n16 липня документ набув чинності.