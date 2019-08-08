Відкрито конкурс на уповноваженого із захисту державної мови

Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової оголосив конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби омбудсмена, передають Українські Новини.

"З метою забезпечення відкритості та неупередженості при визначенні такої кандидатури в Секретаріаті Уповноваженого відкрито конкурс для подання заяв від претендентів на вказану посаду для подальшого відбору та внесення пропозиції до Кабінету Міністрів України", - написано в ньому.

Кандидат має бути старше 35 років, мати вищу освіту, володіти державною та англійською мовами, мати досвід у правозахисній діяльності або у захисті державної мови.

Документи будуть прийматися до 30 серпня, а сам конкурс відбудеться 4 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, 25 квітня Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Згідно з законом, парламент заснував Національну комісію зі стандартів державної мови і посаду уповноваженого із захисту державної мови.

16 липня документ набув чинності.