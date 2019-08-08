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08 серпня 2019, четвер, 12:31 20
Фінанси 2019-08-08T15:30:06+03:00
Українські Новини
Борги "Укрнафти" перед державою продовжують рости

Борги "Укрнафти" перед державою продовжують рости

Борги з податків та рентних платежів найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" з початку року зросли на 1 млрд гривень з 14,8 млрд гривень до 15,8 млрд гривень.

Про це Українським Новинам повідомили в Офісі великих платників податків Державної податкової служби.

"Борги "Укрнафти" сьогодні становлять 15,8 млрд гривень. З початку року вони зросли на 1 млрд гривень", - сказав співрозмовник агентства.

При цьому борг компанії перед Офісом великих платників податків становить 3,5 млрд гривень.

Раніше компанія повідомила, що в січні-червні 2019 року вона сплатила податків до бюджетів усіх рівнів на суму 6,8 млрд гривень, що на 2% перевищує аналогічний показник минулого року.

На кінець 2017 року борги, за даними компанії, становили 12,68 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 50%+1 акція "Укрнафти" належить НАК "Нафтогаз України", 13,6% - компаніям Littop Enterprises Limited і Bridgemont Ventures Limited і 12,9% - Bordo Management Limited.

9,9% акцій компанії належать іншим акціонерам.

Вперше за довгий час було проведено 10 конкурсів на укладення угоди про розподіл продукції (видобуток природного газу). На конкурси були виставлені 9 ділянок на суші і 1 ділянку на шельфі Чорного моря. Після оголошення переможців конкурсів з'явилися незадоволені серед учасників, які не здобули перемогу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" завершила виплату 90% чистого прибутку компанії за 2018 рік в якості дивідендів державі.

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