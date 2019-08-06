Конкурс по 10 участкам добычи газа под угрозой срыва, – Закревский

Впервые за долгое время были проведены 10 конкурсов на заключение соглашения о разделе продукции (добыча природного газа). На конкурсы были выставлены 9 участков на суше и 1 участок на шельфе Черного моря. После объявления победителей конкурсов появились недовольные среди участников, которые не одержали победу.

Об этом сообщил в своем блоге на веб-сайте интернет-издания "Бизнес.Цензор" эксперт Андрей Закревский.

Компания "Укрнефтебурение" оспаривает результаты конкурса по Зиньковской площади, ссылаясь на неправомерность положения постановления Кабинета Министров Украины об утверждении конкурсных условий, позволяющее участвовать в конкурсе юридическому лицу, специально созданному для этого, при наличии гарантии материнской компании и предоставлении информации об опыте, технических, финансовых и прочих возможностях учредителя (гаранта) такого юрлица. Хотя Законом про СРП это не запрещено.

Как отмечает эксперт, так структурируется абсолютно весь международный нефтегазовый и не только бизнес. "Если проанализировать все конкурсы на заключение СРП, когда-либо проведенные в Украине, включая последние, большинство участников были такими SPE. Такие мейджеры, как Шелл, Шеврон, Эксон участвовали в конкурсах на заключение СРП через свои специально созданные компании. Если проанализировать последние конкурсы (в Украине), специально созданными компаниями участвовали абсолютно все, кроме "Укрнефтебурения", "Укргаздобычи" и "Навигатор комплект". Остальные участники были SPЕ, включая ДТЭК (Oil&Gas Overseas Trading B.V. и "Нефтегазэксплуатация"), "Захиднадрасервис" (ООО ВЕЛЛ КО), "Сигма Блейзер" и "Аспект Энерджи" (Ukrainian Energy LLC), Vermilion Ukraine Exploration B.V., ООО ГеоАльянс Партнерство, Geo Alliance Partnership B.V. А значит, если суд отменит результаты конкурса на Зиньковскую площадь по этой причине, то все остальные конкурсы также надо отменять, ведь условие участия SPE присутствует абсолютно во всех конкурсных условиях. На подходе еще 3 конкурса с такими же условиями" - написал эксперт.

Огромная территория будет заморожена на время судов и недоступна для освоения. Цели по наращиванию добычи газа и энергонезависимость Украины можно будет отложить.

"То, как мы пройдем эту историю с судами по СРП – это история, которая покажет и независимость судов, и насколько Украина готова защищать инвесторов, является ли наращивание добычи истинным приоритетом государства или личные интересы по-прежнему дороже всего", - отметил Андрей Закревский.