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08 серпня 2019, четвер, 12:03 58
Економіка 2019-08-08T22:45:08+03:00
Українські Новини
НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Євдокимова

НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Євдокимова

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало директора державного підприємства "Оператор ринку" Володимира Євдокимова.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Євдокимова затримали. Іншим підготували підозри", - сказав він.

Також джерело зазначило, що підозри підготовлені 6 людям - Євдокимову, колишньому голові НКРЭКУ Дмитра Вовка і топ-менеджерам енергохолдингу ДТЕК.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ підготувало підозру екс-голові НКРЭКУ Вовку по справі "Роттердам+".

В липні Кабінет Міністрів призначив директором державного підприємства "Оператор ринку" Володимира Євдокимова.

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