НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Євдокимова

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало директора державного підприємства "Оператор ринку" Володимира Євдокимова.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Євдокимова затримали. Іншим підготували підозри", - сказав він.\r\nТакож джерело зазначило, що підозри підготовлені 6 людям - Євдокимову, колишньому голові НКРЭКУ Дмитра Вовка і топ-менеджерам енергохолдингу ДТЕК.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ підготувало підозру екс-голові НКРЭКУ Вовку по справі "Роттердам+".\r\nВ липні Кабінет Міністрів призначив директором державного підприємства "Оператор ринку" Володимира Євдокимова.