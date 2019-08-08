НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Євдокимова

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало директора державного підприємства "Оператор ринку" Володимира Євдокимова.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Євдокимова затримали. Іншим підготували підозри", - сказав він.

Також джерело зазначило, що підозри підготовлені 6 людям - Євдокимову, колишньому голові НКРЭКУ Дмитра Вовка і топ-менеджерам енергохолдингу ДТЕК.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ підготувало підозру екс-голові НКРЭКУ Вовку по справі "Роттердам+".

В липні Кабінет Міністрів призначив директором державного підприємства "Оператор ринку" Володимира Євдокимова.