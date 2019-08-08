Земельна реформа буде проведена до кінця року, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що до кінця поточного року буде проведено земельну реформу, а з 2020 року буде запущено ринок землі в той час, як у Зеленського готують скасування мораторію на продаж землі до кінця 2019 року

Про це він повідомив на україно-турецькому бізнес-форумі, передають Українські Новини.

"У цьому році ми обов'язково проведемо земельну рефому, що вже в наступному році дасть можливість створити ринок землі на 40 млн гектарів", - сказав він.

Також Зеленський повідомив, що восени буде прийнято закон про концесію.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ зажадав від української влади масштабну земельну реформу. Також Світовий банк вимагає зняти мораторій на продаж землі.