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08 серпня 2019, четвер, 10:40 13
Судова влада 2019-08-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
Атошнику, який прострелив ногу журналісту Рунцу, загрожує сім років в'язниці

Атошнику, який прострелив ногу журналісту Рунцу, загрожує сім років в'язниці

Атошника, який поранив журналіста, будуть судити. Фото: прокуратура Києва
Атошника, який поранив журналіста, будуть судити. Фото: прокуратура Києва

Прокуратура передала в суд обвинувачення колишнього учасника антитерористичної операції (АТО) Володимира Регеши (позивний "Санта") в пораненні з вогнепальної зброї журналіста телеканалу "Теперішній час" Володимира Рунца в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"Київською місцевою прокуратурою №5 направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного киянина, який з хуліганських спонукань відкрив стрілянину і поранив відвідувача", - сказано в ньому.

Зловмисник, перебуваючи на літній терасі розважального закладу на столичній Оболоні, під час словесного конфлікту з компанією молодих людей, які відпочивали скоїв 6 пострілів з гвинтівки.

В результаті пострілів одна з куль потрапила в потерпілого, який виявився журналістом, спричинивши останньому відкритий другого ступеня уламковий вогнепальний перелом кістки правої стопи.

За результатами слідства обвинувальний акт за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу спрямований в Оболонський районний суд Києва для розгляду по суті.

Екс-учаснику АТО загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура повідомила про підозру Володимиру Регешу, який поранив з вогнепальної зброї журналіста телеканалу "Теперішній час" Володимира Рунца в Києві.

Раніше атошника, який поранив з вогнестрілів журналіста, відпустили на поруки 5 депутатів Ради.

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