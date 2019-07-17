подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 июля 2019, среда, 08:10 27
Общество 2019-07-17T08:10:01+03:00
Українські Новини
В июне цена на сало упала до 72 гривен

В июне цена на сало упала до 72 гривен

Сало. Фото: landlord.ua
Сало. Фото: landlord.ua

В июне средние потребительские цены на сало свиное снизились на 2,3%, или на 1,67 гривны/кг до 72,07 гривны/кг по сравнению с маем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

При этом самый низкий уровень цен на сало зафиксирован в Волынской области - 50,14 гривны/кг, самый высокий - в Киеве - 102,29 гривны/кг.

Цены на свинину упали на 0,3%, или на 0,31 гривны/кг до 118,95 гривны/кг.

Цены на курятину в тушках повысились на 1,4%, или на 0,85 гривны/кг до 60,22 гривны/кг.

На говядину цены незначительно снизились с 128,71 гривны/кг до 128,5 гривны/кг.

В мае средние потребительские цены на сало свиное составляли 73,74 гривны/кг, свинину - 119,26 гривны/кг, курятину в тушках - 59,37 гривны/кг, говядину - 128,71 гривны/кг.

При этом ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 22 мая по 27 июня средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе повысилась на 14%, или на 5,7 гривны/кг до 46,3 гривны/кг.

Как сообщали Українські Новини, в апреле сало подешевело почти на гривну.

Также в апреле цены на свинину в живом весе выросли на 26% до 49,8 гривны/кг.

Больше новостей о: Свинина Сало цены на мясо

Архив
Новости
В час пик синяя ветка метрополитена в Киеве остановилась: упал человек 08:45
Состояние техногенно опасных объектов Киева - это вопрос национальной безопасности, - Костерин 08:45
ДТП с фурой. Фото: Информатор
В Киеве на Теремках фура протаранила ограждение и упала с моста 08:20
В июне цена на сало упала до 72 гривен 08:10
Зарплата Кистиона за июнь снизилась и составила 24,1 тыс. гривен 08:00 Документ
больше новостей
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
Водителей из кортежа Зеленского, которые устроили ДТП, оштрафуют на 340 гривен или лишат прав 14:44
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Постаревшие политики. Фото: strana.ua
Украинцы массово публикуют "пожилые" фото из Face App: какими будут политики в старости 21:19
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
Новому секретарю СНБО платят в два раза больше, чем Турчинову 10:04 Документ
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok