В июне цена на сало упала до 72 гривен

В июне средние потребительские цены на сало свиное снизились на 2,3%, или на 1,67 гривны\/кг до 72,07 гривны\/кг по сравнению с маем.\r\nОб этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.\r\nПри этом самый низкий уровень цен на сало зафиксирован в Волынской области - 50,14 гривны\/кг, самый высокий - в Киеве - 102,29 гривны\/кг.\r\nЦены на свинину упали на 0,3%, или на 0,31 гривны\/кг до 118,95 гривны\/кг.\r\nЦены на курятину в тушках повысились на 1,4%, или на 0,85 гривны\/кг до 60,22 гривны\/кг.\r\nНа говядину цены незначительно снизились с 128,71 гривны\/кг до 128,5 гривны\/кг.\r\nВ мае средние потребительские цены на сало свиное составляли 73,74 гривны\/кг, свинину - 119,26 гривны\/кг, курятину в тушках - 59,37 гривны\/кг, говядину - 128,71 гривны\/кг.\r\nПри этом ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 22 мая по 27 июня средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе повысилась на 14%, или на 5,7 гривны\/кг до 46,3 гривны\/кг.\r\nКак сообщали Українські Новини, в апреле сало подешевело почти на гривну.\r\nТакже в апреле цены на свинину в живом весе выросли на 26% до 49,8 гривны\/кг.