В июне цена на сало упала до 72 гривен

В июне средние потребительские цены на сало свиное снизились на 2,3%, или на 1,67 гривны/кг до 72,07 гривны/кг по сравнению с маем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

При этом самый низкий уровень цен на сало зафиксирован в Волынской области - 50,14 гривны/кг, самый высокий - в Киеве - 102,29 гривны/кг.

Цены на свинину упали на 0,3%, или на 0,31 гривны/кг до 118,95 гривны/кг.

Цены на курятину в тушках повысились на 1,4%, или на 0,85 гривны/кг до 60,22 гривны/кг.

На говядину цены незначительно снизились с 128,71 гривны/кг до 128,5 гривны/кг.

В мае средние потребительские цены на сало свиное составляли 73,74 гривны/кг, свинину - 119,26 гривны/кг, курятину в тушках - 59,37 гривны/кг, говядину - 128,71 гривны/кг.

При этом ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 22 мая по 27 июня средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе повысилась на 14%, или на 5,7 гривны/кг до 46,3 гривны/кг.

Как сообщали Українські Новини, в апреле сало подешевело почти на гривну.

Также в апреле цены на свинину в живом весе выросли на 26% до 49,8 гривны/кг.