У Великобританії представили чорнобильську горілку

Команда вчених з Великої Британії та України виробила експериментальну радіоактивно безпечну горілку з чорнобильської води і пшениці з використанням традиційної методики homemade.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства України з управління зоною відчуження, передають Українські Новини.

"Для виготовлення експериментальної партії «АТОМІК» використовувалась вода з Чорнобильських свердловин. Дистильований алкоголь розводили з мінеральною водою із глибокого водоносного шару в місті Чорнобиль, який має схожий хімічний склад з ґрунтовими водами регіону Шампань у Франції. У воді не було виявлено радіоактивного забруднення", - сказано в ньому.

У своєму звіті вчені також представили результати дослідницького проекту, який тривав 3 роки і полягав у вивченні міграції радіонуклідів з ґрунту зони відчуження в сільськогосподарські культури, вирощені на цій терріторіі.

Так, в експериментальних зразках вчені виявили незначне перевищення допустимої концентрації (20 Бк/кг) стронцію-90, але оскільки в процесі виготовлення алкоголю кількість "домішок" в зерні зазвичай зменшується, то в готовому напої вони змогли виявити лише природний радіонуклід вуглець-14.

Звіт отримав позитивний відгук в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

Перевірку води і алкоголю здійснювали фахівці Українського гідрометеорологічного інституту, Університету Саутгемптона, геологічна і екологічна лабораторії Університету Портсмута і незалежна лабораторія з перевірки вин і спиртних напоїв.

Горілка "Атомік" була розроблена в рамках проекту, що фінансується Радою з досліджень природного середовища Великої Британії (NERC), який хоче з'ясувати, коли і чи безпечно починати використовувати частину занедбаних в результаті аварії на ЧАЕС земель для вирощування сільськогосподарських культур.

Згідно з повідомленням, в планах дослідників - налагодити виробництво крафтової горілки з зерна, вирощеного в зоні обов'язкового (безумовного) відселення, і повертати 75% прибутку громаді постраждалих від аварії на ЧАЕС регіонів.

При цьому професор Джим Сміт з Університету Портсмута зазначив, що вирощування зерна в самій зоні відчуження в промислових масштабах не планується, оскільки там зараз знаходиться заповідник дикої природи.

Дослідники наголошують, що сьогодні багато відселених територій вже можна використовувати для безпечного вирощування сільськогосподарських культур, якщо робити це під радіоекологічним контролем.

Наразі створюється соціальне підприємство "Чорнобильська алкогольна компанія", яка в майбутньому буде виробляти і продавати крафтову горілку "Атомік".

Відзначається, що для старту виробництва потрібно вирішити низку юридичних питань, після чого вчені сподіваються почати невелике експериментальне виробництво.

Як повідомляли Українськi Новини, на території Чорнобильської зони відчуження виявили старий проіржавілу радіоактивну вантажівку, можливо, часів аварії на АЕС.

Через небувалу популярність серіалу "Чорнобиль" від HBO попит на екскурсії в Зону відчуження ЧАЕС виріс на 30-40%.