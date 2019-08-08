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08 серпня 2019, четвер, 10:17 13
Фінанси 2019-08-08T12:30:03+03:00
Українські Новини
ПУМБ підключився до BankID

ПУМБ підключився до BankID

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) підключився до системи BankID від Національного банку.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Це означає, що всі клієнти Пумб можуть скористатися спрощеною системою ідентифікації на порталах державних установ.

Щоб скористатися BankID клієнтам ПУМБ потрібно: в полі «логін» ввести номер телефону у форматі +38 (код оператора) номер телефону; в полі «пароль» ввести пароль до інтернет-банкінгу ПУМБ Online; ввести одноразовий ОТР-пароль з СМС.

ПУМБ став 9 банком, який підключився до системи BankID від НБУ.

«Підключення до BankID - це ще один крок назустріч нашим клієнтам. Відтепер їм більше не потрібно надавати документи для підтвердження особи - за них це робить банк», - прокоментував директор департаменту продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Поліщук

Система ідентифікації BankID підтримується на порталах Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Госгеокадастр), порталом для створення електронних петицій до Кабінету Міністрів України, Єдиним державним порталом адміністративних послуг, веб-порталами надання електронних послуг Києва і Харкова, порталом Єдиної системи місцевих петицій, порталом «Зворотній зв'язок», Онлайн-системою «Громадський бюджет», порталом громадської організації «Електронна демократія», системою електронної ідентифікації (GOV ID), порт лом громадського проекту «Бюджет міських ініціатив», порталом платформи громадських ініціатив «Мій голос».

Використання системи BankID на порталах державних і громадських організацій з метою отримання адміністративних послуг означає, що клієнт дає згоду на передачу персональної інформації, яку клієнт раніше надав банку, установі, на порталі якого проходить реєстрація.

Банк може передавати тільки наступну інформацію: ПІБ, дату народження, адресу за місцем реєстрації, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, скан-копії паспортного документа та ідентифікаційного коду за наявності.

Як повідомляли Українські Новини, 92,24% Пумбу володіє компанія "СКМ Фінанс".

"СКМ Фінанс" є дочірньою компанією System Capital Management і спеціалізується на управлінні фінансовими інститутами.

У січні-червні Перший український міжнародний банк (ПУМБ) збільшив прибуток на 26% 1,27 млрд гривень.

Національний банк визначив 14 системно важливих банків згідно з оновленою методологією.

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