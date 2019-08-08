Держбанки відновили видачу "теплих кредитів" для ОСББ

Приватбанк та Укргазбанк відновили видачу кредитів за програмою стимулювання енергоефективних заходів (програма "теплих кредитів") об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, передають Українські Новини.

Згідно з ним, агентство і держбанки підписали додаткові угоди про співробітництво.

Наголошується, що скористатися програмою зможуть близько 3 тис. ОСББ.

Як повідомляли Українські Новини, Фонд енергоефективності хоче заборонити ОСББ брати "теплі кредити" паралельно з участю у програмі фонду.

28 березня Фонд енергоефективності та Міжнародна фінансова корпорація (МФК, IFC) підписали угода з Укргазбанком про участь банку у фінансуванні проектів фонду.

Угода запустило процес отримання грантового фінансування проектів тестової програми модернізації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків "перші ластівки".