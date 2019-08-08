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08 серпня 2019, четвер, 09:41 11
Суспільство 2019-08-08T11:15:02+03:00
Українські Новини
Держбанки відновили видачу "теплих кредитів" для ОСББ

Держбанки відновили видачу "теплих кредитів" для ОСББ

Багатоквартирні будинки
Багатоквартирні будинки

Приватбанк та Укргазбанк відновили видачу кредитів за програмою стимулювання енергоефективних заходів (програма "теплих кредитів") об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, передають Українські Новини.

Згідно з ним, агентство і держбанки підписали додаткові угоди про співробітництво.

Наголошується, що скористатися програмою зможуть близько 3 тис. ОСББ.

Як повідомляли Українські Новини, Фонд енергоефективності хоче заборонити ОСББ брати "теплі кредити" паралельно з участю у програмі фонду.

28 березня Фонд енергоефективності та Міжнародна фінансова корпорація (МФК, IFC) підписали угода з Укргазбанком про участь банку у фінансуванні проектів фонду.

Угода запустило процес отримання грантового фінансування проектів тестової програми модернізації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків "перші ластівки".

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