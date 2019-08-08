Відновленого судом продюсера Суспільного ТБ "заслали" працювати в порожній кабінет без комп'ютера

Відновленого на посаді виконавчого продюсера Громадського телебачення Руслана Ткаченка відправили працювати в кабінет з мінімальними меблями і без будь-якої техніки на 21 поверсі будівлі.\r\nПро це Ткаченко повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nЗа словами Ткаченка, в перший день пошуків своє робоче місце йому знайти не вдалося, оскільки ніякої нумерації на дверях на цьому поверсі немає.\r\nКоли відновлений продюсер нарешті знайшов свій кабінет, в ньому виявилося два столи і три стільці - більше нічого. Ніякої техніки в кабінеті не було.\r\nКабінет Ткаченка. Скріншот: Руслан Ткаченко\/Facebook\r\n"Ось так, друзі мої. Тут буде працювати виконавчий продюсер суспільно-політичного мовлення, відновлений за рішенням суду", - прокоментував Ткаченко умови в кабінеті.\r\nТакож на новому робочому місці Ткаченко знайшов розетки і телефон.\r\n\r\nЯк розповів Ткаченко, апеляційний суд Києва виніс постанову про скасування наказу про його звільнення та поновлення на посаді виконавчого продюсера суспільно-політичних програм Суспільного мовника 2 місяці тому.\r\nДва місяці Суспільне ігнорувало норму Закону про працю щодо негайного виконання судових рішень про поновлення на роботі. На останньому етапі роботи виконавчої служби, після повідомлення про арешт рахунків та накладення штрафних санкцій, керівництво НСТУ відреагувало.\r\nУ вівторок, 6 серпня, Ткаченку зателефонували з відділу кадрів і запросили ознайомитися з наказом про відновлення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НСТУ відновила на посаді голову правління Аласанію. Рік тому Суспільне ТБ просило своїх співробітників піти в неоплачувану відпустку.\r\nТим часом Майкл Щур звільняється з Громадського.