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08 серпня 2019, четвер, 09:17 19
ЗМІ 2019-08-08T12:30:04+03:00
Українські Новини
Відновленого судом продюсера Суспільного ТБ "заслали" працювати в порожній кабінет без комп'ютера

Відновленого судом продюсера Суспільного ТБ "заслали" працювати в порожній кабінет без комп'ютера

Відновленого на посаді виконавчого продюсера Громадського телебачення Руслана Ткаченка відправили працювати в кабінет з мінімальними меблями і без будь-якої техніки на 21 поверсі будівлі.

Про це Ткаченко повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами Ткаченка, в перший день пошуків своє робоче місце йому знайти не вдалося, оскільки ніякої нумерації на дверях на цьому поверсі немає.

Коли відновлений продюсер нарешті знайшов свій кабінет, в ньому виявилося два столи і три стільці - більше нічого. Ніякої техніки в кабінеті не було.

Кабінет Ткаченко. Скріншот: Руслан Ткаченко/FacebookКабінет Ткаченка. Скріншот: Руслан Ткаченко/Facebook

"Ось так, друзі мої. Тут буде працювати виконавчий продюсер суспільно-політичного мовлення, відновлений за рішенням суду", - прокоментував Ткаченко умови в кабінеті.

Також на новому робочому місці Ткаченко знайшов розетки і телефон.

Як розповів Ткаченко, апеляційний суд Києва виніс постанову про скасування наказу про його звільнення та поновлення на посаді виконавчого продюсера суспільно-політичних програм Суспільного мовника 2 місяці тому.

Два місяці Суспільне ігнорувало норму Закону про працю щодо негайного виконання судових рішень про поновлення на роботі. На останньому етапі роботи виконавчої служби, після повідомлення про арешт рахунків та накладення штрафних санкцій, керівництво НСТУ відреагувало.

У вівторок, 6 серпня, Ткаченку зателефонували з відділу кадрів і запросили ознайомитися з наказом про відновлення.

Як повідомляли Українські Новини, НСТУ відновила на посаді голову правління Аласанію. Рік тому Суспільне ТБ просило своїх співробітників піти в неоплачувану відпустку.

Тим часом Майкл Щур звільняється з Громадського.

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