Телеведущий Роман Винтонив, который известен широкой аудитории в Украине как Майкл Щур, увольняется с Общественного. Об этом Щур написал на своей странице в Facebook.\r\nТак, Щур отметил, что просит уволить себя по соглашению сторон.\r\n"Я увольняюсь с Общественного для того, чтобы сосредоточиться на Телевидении Торонто и творчестве. Увольняюсь с 1-го августа", - написал Щур.\r\nКак отметил Щур в комментарии для УП, его проекты продолжат выходить на Общественном.\r\nРечь пока идет о программе "#@)₴?$0" ( "Решетка, собака, дужка, гривна, знак вопроса, доллар, ноль").\r\n\r\nОн уточнил, что Общественное получает программу для трансляции бесплатно.\r\nПо словам Винтонива, в будущем можно ожидать и другие его проекты в эфире UA: Первого.\r\nНа Общественном Роман Винтонив также вел ток-шоу "ЧереЩур".\r\nКак сообщали Українські Новини, у журналиста Майкла Щура хотели заказать посты против Павелко.\r\nРанее Щур высмеял Авакова, который 3,5 года не может выполнить свое обещание.