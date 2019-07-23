Телеведущий Роман Винтонив, который известен широкой аудитории в Украине как Майкл Щур, увольняется с Общественного. Об этом Щур написал на своей странице в Facebook.

Так, Щур отметил, что просит уволить себя по соглашению сторон.

"Я увольняюсь с Общественного для того, чтобы сосредоточиться на Телевидении Торонто и творчестве. Увольняюсь с 1-го августа", - написал Щур.

Как отметил Щур в комментарии для УП, его проекты продолжат выходить на Общественном.

Речь пока идет о программе "#@)₴?$0" ( "Решетка, собака, дужка, гривна, знак вопроса, доллар, ноль").

Он уточнил, что Общественное получает программу для трансляции бесплатно.

По словам Винтонива, в будущем можно ожидать и другие его проекты в эфире UA: Первого.

На Общественном Роман Винтонив также вел ток-шоу "ЧереЩур".

Как сообщали Українські Новини, у журналиста Майкла Щура хотели заказать посты против Павелко.

Ранее Щур высмеял Авакова, который 3,5 года не может выполнить свое обещание.