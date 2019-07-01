НОТУ восстановила в должности предправления Аласанию

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) принял решение восстановить в должности председателя правления НОТУ Зураба Аласанию.

Об этом говорится в сообщении телерадиокомпании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 27 июня набсовет принял решение отменить свои предыдущие решения по досрочному прекращению контракта от 4 мая 2017 года между НОТУ и Аласанией.

Также было отменено решение о назначении Николая Чернотицкого исполняющим обязанности предправления.

Таким образом, с 1 июля восстановлены полномочия Аласании на условиях контракта от 4 мая 2017 года сроком до 13 мая 2021 года.

Как сообщали Українськi Новини, 25 июня Аласания уволился до официального его восстановления в должности предправления НОТУ согласно с решением суда.

Ранее суд отменил решение набсовета НОТУ об увольнении Аласании.

В феврале Аласания подал в суд для отмены решения Набсовета о его увольнении.

Также Набсовет НОТУ отложил расторжение контракта с предправления Аласанией.

Ранее стало известно, что Аласанию уволили из-за Порошенко.