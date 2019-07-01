НОТУ восстановила в должности предправления Аласанию

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) принял решение восстановить в должности председателя правления НОТУ Зураба Аласанию.\r\nОб этом говорится в сообщении телерадиокомпании, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, 27 июня набсовет принял решение отменить свои предыдущие решения по досрочному прекращению контракта от 4 мая 2017 года между НОТУ и Аласанией.\r\nТакже было отменено решение о назначении Николая Чернотицкого исполняющим обязанности предправления.\r\nТаким образом, с 1 июля восстановлены полномочия Аласании на условиях контракта от 4 мая 2017 года сроком до 13 мая 2021 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 25 июня Аласания уволился до официального его восстановления в должности предправления НОТУ согласно с решением суда.\r\nРанее суд отменил решение набсовета НОТУ об увольнении Аласании.\r\nВ феврале Аласания подал в суд для отмены решения Набсовета о его увольнении.\r\nТакже Набсовет НОТУ отложил расторжение контракта с предправления Аласанией.\r\nРанее стало известно, что Аласанию уволили из-за Порошенко.