підписатися на розсилку
25.45 25.85
28.2 28.95
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Чоловік справляв потребу біля кафе в центрі Полтави і вистрілив в охоронця за зауваження
07 серпня 2019, середа, 16:35 11
Події 2019-08-07T17:15:01+03:00
Українські Новини
Чоловік справляв потребу біля кафе в центрі Полтави і вистрілив в охоронця за зауваження

Чоловік справляв потребу біля кафе в центрі Полтави і вистрілив в охоронця за зауваження

У вівторок, 6 серпня, близько 23:00, біля одного із закладів харчування Шевченківського району Полтави, невідомий чоловік зробив кілька пострілів в охоронця, 1979 року народження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Полтавської області, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, пораненого охоронця в непритомному стані госпіталізували у реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні.

За фактом замаху на вбивство відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція проводить комплекс необхідних слідчо-оперативних заходів.

Як повідомляє місцеве видання Kolo.news, інцидент стався біля кафе "Ботанік" у центрі міста. Чоловік зупинився біля кафе, щоб справити потребу, а йому зробив зауваження охоронець закладу.

Чоловік зробив кілька пострілів. Наразі охоронець досі без свідомості.

Також видання опублікувало відео інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, голова Нацкорпусу у Вінниці відмовився платити 15 гривень за паркування і влаштував бійку з охоронцем. Раніше в Одесі охоронець нічного клубу вбив відвідувача.

Крім того, в Харкові затримали безробітного чоловіка, який пограбував лотерею і поранив охоронця.

Більше новин про: Охоронець Напад хуліганів Стрілянина в Полтаві

Архів
Новини
Кримським татарам процедуру відвідування Криму спростять, - Зеленський 17:12
На 17 об'єктах Харкова шукають вибухівку 16:54
Кандидат Коровченко закликає ЦВК визнати результати на №210 окрузі та не зривати вибори Ради 16:47
Макрон підтримав ініціативу Зеленського про проведення зустрічі лідерів "нормандського формату" найближчим часом 16:40
Чоловік справляв потребу біля кафе в центрі Полтави і вистрілив в охоронця за зауваження 16:35
більше новин
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Богдан і Вавриш вирішили "рейдернути" Київ у киян, - Макарівський 14:08
Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак 15:24
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
більше новин
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану 09:56
Студенти забувають іноземну мову під час навчання, - Гриневич 19:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok