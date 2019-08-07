Чоловік справляв потребу біля кафе в центрі Полтави і вистрілив в охоронця за зауваження

У вівторок, 6 серпня, близько 23:00, біля одного із закладів харчування Шевченківського району Полтави, невідомий чоловік зробив кілька пострілів в охоронця, 1979 року народження.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Полтавської області, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, пораненого охоронця в непритомному стані госпіталізували у реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні.\r\nЗа фактом замаху на вбивство відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція проводить комплекс необхідних слідчо-оперативних заходів.\r\nЯк повідомляє місцеве видання Kolo.news, інцидент стався біля кафе "Ботанік" у центрі міста. Чоловік зупинився біля кафе, щоб справити потребу, а йому зробив зауваження охоронець закладу.\r\nЧоловік зробив кілька пострілів. Наразі охоронець досі без свідомості.\r\nТакож видання опублікувало відео інциденту.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, голова Нацкорпусу у Вінниці відмовився платити 15 гривень за паркування і влаштував бійку з охоронцем. Раніше в Одесі охоронець нічного клубу вбив відвідувача.\r\nКрім того, в Харкові затримали безробітного чоловіка, який пограбував лотерею і поранив охоронця.