Завтра в Україну незважаючи на спеку прийдуть грози і дощі

8 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град, вітер західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +22...+30 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+31 градус.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +25...+31 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +15...+21 градус, у Запорізькій області +11...+15 градусів, вдень +24...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

6 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+24 градуси; у районі Одеси +18 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні сьогодні потеплішає до +31°, на Заході пройдуть дощі.

Раніше синоптик дала прогноз погоди на весь тиждень: очікується спека до +30°.