Завтра в Україну незважаючи на спеку прийдуть грози і дощі

8 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, вдень пориви 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град, вітер західний, 5-10 м\/с, вдень пориви 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +22...+30 градусів.\r\nУ Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +15...+20 градусів.\r\nУ Моршині короткочасний дощ, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, вдень пориви 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+31 градус.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, вдень пориви 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +25...+31 градус.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +15...+21 градус, у Запорізькій області +11...+15 градусів, вдень +24...+32 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\n6 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+24 градуси; у районі Одеси +18 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні сьогодні потеплішає до +31°, на Заході пройдуть дощі.\r\nРаніше синоптик дала прогноз погоди на весь тиждень: очікується спека до +30°.