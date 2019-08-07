подписаться на рассылку
25.45 25.85
28.2 28.95
˟
07 августа 2019, среда, 08:48 32
Общество 2019-08-07T10:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине сегодня потеплеет до +31°, на Западе пройдут дожди

В Украине сегодня потеплеет до +31°, на Западе пройдут дожди

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

Сегодня, 7 августа в Украине будет тепло, местами температура до +31°, на Севере и Западе пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха до +28°, вечером  температура может опустится до +13°.

На Севере Украины местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°, вечером температура может достигать до +8°.

На Востоке Украины без осадков, температура днем до +28°, к вечеру температура опустится до + 12°.

На Западе пройдут дожди с грозами, температура воздуха до +31°, температура вечером +14°.

В Центральных областях Украины без осадков, температура днем до +29°, вечером температура опустится до +13°.

На Юге без осадков, температура до +30°.

Скриншот: УкргидрометцентрСкриншот: Укргидрометцентр

Сегодня отмечается Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Согласно народному прогнозу "какова погода до обеда, такова зима до декабря; какова после обеда, такова после декабря", если сегодня пойдет дождь, то зима будет снежной.

Напомним, ранее синоптик дала прогноз погоды на всю неделю: ожидается жара в +30°


Больше новостей о: Лето Прогноз погоды Погода 7 августа

Архив
Новости
В Киеве на Дарнице горят МАФы 10:29
Доллар после резкого роста снова упал 10:09
Население в июле массово скупало дешевую валюту 10:08
Уголовное дело против Трубы: Назначена экспертиза подписей директора ГБР 10:08
Зеленский подписал закон о возвращении "зеленого тарифа" для расположенных возле частных домов СЭС 09:44
больше новостей
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
В Лондоне 6-летнего мальчика столкнули с 10 этажа здания галереи 23:55
Гривна стремительно падает: во вторник курс обвалился почти на 20 копеек 06:00
Прыжки десантников с парашюта. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники эффектно прыгнули с огромными белыми парашютами под Житомиром 20:43
Жара достигнет +32: прогноз погоды на среду от Гидрометцентра 13:48
больше новостей
Богдан и Ваврыш решили "рейдернуть" Киев у киевлян, - Макаровский 14:08
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Максим Болдин заявляет, что в кампании по его очернению принимает участие глава ГБР Роман Труба 12:53
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Прыжки десантников с парашюта. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники эффектно прыгнули с огромными белыми парашютами под Житомиром 20:43
НАБУ открыло дело по возможному предложению взятки Богдану 10:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok