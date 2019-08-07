В Украине сегодня потеплеет до +31°, на Западе пройдут дожди

Сегодня, 7 августа в Украине будет тепло, местами температура до +31°, на Севере и Западе пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха до +28°, вечером температура может опустится до +13°.



На Севере Украины местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°, вечером температура может достигать до +8°.



На Востоке Украины без осадков, температура днем до +28°, к вечеру температура опустится до + 12°.



На Западе пройдут дожди с грозами, температура воздуха до +31°, температура вечером +14°.



В Центральных областях Украины без осадков, температура днем до +29°, вечером температура опустится до +13°.



На Юге без осадков, температура до +30°.





Скриншот: Укргидрометцентр





Сегодня отмечается Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Согласно народному прогнозу "какова погода до обеда, такова зима до декабря; какова после обеда, такова после декабря", если сегодня пойдет дождь, то зима будет снежной.



Напомним, ранее синоптик дала прогноз погоды на всю неделю: ожидается жара в +30°





