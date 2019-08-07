З початку перемир'я 21 липня загинули 6 військових, ще 9 поранені, - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил заявляє, що з початку оголошення перемир'я 21 липня загинули 6 українських військовослужбовців і поранено 9 в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це на брифінгу сказав начальник Генштабу Руслан Хомчак, передають Українські Новини.

Він заявив, що ВСУ дотримуються перемир'я, а противник іноді робить не прицільні обстріл.

У той же час, 6 серпня зафіксований прицільний обстріл українських військових біля Павлополя (Донецька область), який призвів до загибелі 4 бійців.

"З початку оголошення перемир'я в зоні проведення ООС загинули 6 наших військових... і були поранені 9 військових", - повідомив Хомчак.

За його словами, українська сторона готова була відповісти на обстріл з боку бойовиків 6 серпня, але противник залишив свої позиції.

Хомчак наголосив, що ВСУ готові в разі наказу Президента до активних дій з протидії противнику.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 9 раз обстріляли позиції ООС 6 серпня, 4 військових загинули і 1 був поранений.

Президент Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель, Президента Франції Емануеля Макрона і Президента Росії Володимира Путіна як можна швидше відновити переговори у зв'язку з порушенням перемир'я і загибеллю українських військовослужбовців.