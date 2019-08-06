П'яний поліцейський наїхав на жінку-пішохода під Запоріжжям, - ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали розслідування за підозрою співробітника Національної поліції в наїзді в стані алкогольного сп'яніння на пішохода в Кам'янці-Дніпровській Запорізької області.\r\nПро це йдеться в повідомленні територіального управління ДБР у Мелітополі Запорізької області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, 5 серпня на центральній вулиці міста легковий автомобіль Daewoo Lanos наїхав на жінку-пішохода, яка в результаті отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.\r\n\r\nПри перевірці водія встановлено, що він працює в одному з підрозділів Головного управління Нацполіціі в області і на момент наїзду на пішохода знаходився в стані алкогольного сп'яніння.\r\nДосудове розслідування розпочато за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).\r\nДБР має намір повідомити поліцейському про підозру і просити суд обрати йому запобіжний захід.\r\nПроцесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює прокуратура Запорізької області.\r\nРозбите скло. Фото: ДБР\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 8 липня 2 людини загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю поліцейського в Харкові. Також у Києві начальника відділення прокуратури помітили п'яним за кермом.\r\nТим часом у Києві майора поліції впіймали п'яним за кермом.