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06 серпня 2019, вівторок, 20:05 15
Силові структури 2019-08-06T21:45:02+03:00
Українські Новини
П'яний поліцейський наїхав на жінку-пішохода під Запоріжжям, - ДБР

П'яний поліцейський наїхав на жінку-пішохода під Запоріжжям, - ДБР

Розбите скло. Фото: ДБР
Розбите скло. Фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали розслідування за підозрою співробітника Національної поліції в наїзді в стані алкогольного сп'яніння на пішохода в Кам'янці-Дніпровській Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні територіального управління ДБР у Мелітополі Запорізької області, передають Українські Новини.

За даними відомства, 5 серпня на центральній вулиці міста легковий автомобіль Daewoo Lanos наїхав на жінку-пішохода, яка в результаті отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

При перевірці водія встановлено, що він працює в одному з підрозділів Головного управління Нацполіціі в області і на момент наїзду на пішохода знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

Досудове розслідування розпочато за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

ДБР має намір повідомити поліцейському про підозру і просити суд обрати йому запобіжний захід.

Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює прокуратура Запорізької області.

Розбите скло. Фото: ДБРРозбите скло. Фото: ДБР

Як повідомляли Українські Новини, 8 липня 2 людини загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю поліцейського в Харкові. Також у Києві начальника відділення прокуратури помітили п'яним за кермом.

Тим часом у Києві майора поліції впіймали п'яним за кермом.

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