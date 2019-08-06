У Москві розглянуть апеляцію на продовження арешту українським морякам 16 серпня

Московський міський суд розгляне апеляційні скарги захисту 24 військовополонених українських моряків на постанову Лефортовського районного суду Москви про продовження терміну утримання під вартою 16 серпня.

Про це йдеться в повідомленні адвоката Миколи Полозова в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Судове засідання відбудеться в Московському міському суді 16 серпня 2019 року в 11:00 зал 327", - йдеться в ньому.

За словами Миколи Полозова, 16 серпня суд розгляне апеляції першої групи з 6 заарештованих моряків.

Як повідомляли Українські Новини, суд у Росії продовжив арешт 24 українських полонених моряків.

Раніше ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків.