У Москві розглянуть апеляцію на продовження арешту українським морякам 16 серпня

Московський міський суд розгляне апеляційні скарги захисту 24 військовополонених українських моряків на постанову Лефортовського районного суду Москви про продовження терміну утримання під вартою 16 серпня.\r\nПро це йдеться в повідомленні адвоката Миколи Полозова в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Судове засідання відбудеться в Московському міському суді 16 серпня 2019 року в 11:00 зал 327", - йдеться в ньому.\r\nЗа словами Миколи Полозова, 16 серпня суд розгляне апеляції першої групи з 6 заарештованих моряків.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд у Росії продовжив арешт 24 українських полонених моряків.\r\nРаніше ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків.