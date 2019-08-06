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06 серпня 2019, вівторок, 17:10 38 Документ
Силові структури 2019-08-06T19:15:03+03:00
Українські Новини
Вербував українців для шпигунства: СБУ повідомила про підозру полковнику ФСБ

Вербував українців для шпигунства: СБУ повідомила про підозру полковнику ФСБ

Полковник ФСБ займався вербуванням українців. Фото: km.ru
Полковник ФСБ займався вербуванням українців. Фото: km.ru

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру начальнику відділу Управління ФСБ по Свердловській області, полковнику Петру Горохову в шпигунстві.

Про це йдеться в повістці СБУ, опублікованій в урядовій газеті "Урядовий кур"єр" , передають Українські Новини.

"26.07.2019 в ході розслідування кримінального провадження...громадянинові РФ Горохову Петру Володимировичу, 28.12.1967 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114 (шпигунство Кримінального кодексу).

СБУ повісткою викликає співробітника ФСБ на 9,12 і 13 серпня для вручення йому повідомлення про підозру та проведення слідчих та процесуальних дій.

Згідно з інформацією на сайті "Миротворець" полковник Горохов з 2016 року займається підбором і вербуванням громадян України з числа трудових мігрантів, у тому числі з тимчасово окупованих частин Луганської і Донецької областей, для здійснення збору і передачі розвідувальної інформації.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ вважає організатором операцій з вбивства українських офіцерів розвідки начальника департаменту ФСБ Росії, генерала Дмитра Мінаєва.

Служба безпеки України оголосила в розшук слідчого ФСБ Росії Павла Карпенюка, який розслідував справу заарештованого в РФ українця Павла Гриба.

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