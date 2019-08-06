Підліток робив селфі на 30-метровій електроопорі під Миколаєвом і його вдарило струмом

Підлітка ушпиталено через удар струмом під час спроби зробити селфі на опорі високовольтної лінії електропередач (ЛЕП) в селі Панкратове Миколаївській області.

Про це Українським Новинам повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Повідомляється, що підлітки віком 16 і 14 років полізли на 30-метрову електроопору заради ефектних знімків.

В результаті 16-річний підліток зачепив дроти, отримав удар струмом і впав.

Його ушпиталено, в лікарні його стан оцінили як критичний.

Як повідомляли Українські Новини, дві дитини загинули під Запоріжжям, намагаючись зробити селфи. Також підліток впав з мосту під час селфі в Харківській області. Раніше в США турист впав з 300-метрової скелі, намагаючись зробити селфі.

Крім того, ягуар напав на жінку при спробі зробити з ним селфі в зоопарку США, а в Дарницькому районі Києва помітили підлітків, що проводять час на даху багатоповерхівки заради селфі.

При цьому за чотири роки понад 200 осіб у світі померли через селфі.