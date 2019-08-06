Міжнародні резерви зросли на 1,2 млрд доларів у липні

У липні міжнародні резерви збільшилися на 5,8% до 21,8 млрд доларів після того, як у червні міжнародні резерви збільшилися до $20,6 млрд

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Станом на 1 серпня 2019 міжнародні резерви України становили 21 840,13 млн доларів США (в еквіваленті).

У липні вони зросли на 5,8% завдяки, насамперед, розміщенню урядом єврооблігацій і купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку.

Динаміку резервів протягом місяця визначали наступні чинники: сприятлива ситуація на валютному ринку ситуації внаслідок зростання інтересу нерезидентів до гривневих ОВДП, а також збереження позитивної цінової кон'юнктури для українського експорту і помірних обсягів імпорту.

Зазначається, що ці фактори зумовили істотне перевищення пропозиції валюти над попитом і дали Нацбанку можливість поповнити міжнародні резерви завдяки інтервенціям на міжбанківському валютному ринку на загальну суму 1 271,1 млн доларів.

Зокрема, 405,2 млн доларів було куплено під час здійснення інтервенцій на вибір кращого курсу і 865,9 млн доларів - за єдиним курсом.

Інтервенцій з продажу валюти Національний банк протягом місяця не проводив.

По-друге, операції уряду з управління державним боргом.

Так, у липні надходження від розміщення ОВДП, номінованих у валюті, становили 1 005,6 млн доларів.

Ці надходження майже повністю компенсували платежі уряду з обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті.

Минулого місяця такі витрати становили 1 019,0 млн дол. США (в еквіваленті), з яких 941,3 млн доларів було направлено на обслуговування і погашення валютних ОВДП, а решта коштів - на виконання інших зобов'язань перед іноземними кредиторами і міжнародними фінансовими організаціями.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют).

Минулого місяця їхня вартість зменшилася на 56,5 млн доларів (в еквіваленті).

Станом на 1 серпня 2019 обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, чисті міжнародні резерви з початку року зросли на 330 млн доларів.

Раніше НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів у 2019.