Wizz Air почне літати з Одеси в листопаді

Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) вирішила розпочати виконання рейсів з Одеси і запустити рейс "Львів - Ларнака (Кіпр)".\r\nПро це йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Одеса", передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, 6 серпня авіакомпанія анонсувала відкриття 6 рейсів з Одеси.\r\nТак, з 1 листопада компанія має намір відкрити рейс до Вроцлава і виконувати польоти по понеділках і п'ятницях, а з 2 листопада - в Гданськ та Катовіце по вівторках і суботах.\r\nТакож з 2 листопада планується запуск польотів в Берлін (по вівторках і суботах) і Будапешт (по середах і неділях).\r\nЗ 3 листопада очікується відкриття рейсу "Одеса - Братислава", який буде здійснюватися по середах і неділях.\r\nКрім того, відповідно до системи бронювання, Wizz Air має намір запустити рейс зі Львова до Ларнаки з 28 жовтня і виконувати його кожен понеділок і п'ятницю.\r\nУ січні-липні порівняно з січнем-липнем 2018 року авіакомпанія Wizz Air збільшила пасажиропотік в\/з України близько 2 разів до близько 1,3 млн пасажирів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Wizz Air з 20 жовтня має намір збільшити кількість рейсів зі Львова на 10 в тиждень в зимовому сезоні 2019\/2020.\r\n1-2 березня Wizz Air відкрила рейси "Київ - Бремен (Німеччина)", "Київ - Біллунн (Данія)" і "Київ - Рига (Латвія)".