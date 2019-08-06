Wizz Air почне літати з Одеси в листопаді

Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) вирішила розпочати виконання рейсів з Одеси і запустити рейс "Львів - Ларнака (Кіпр)".

Про це йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Одеса", передають Українські Новини.

Згідно з ним, 6 серпня авіакомпанія анонсувала відкриття 6 рейсів з Одеси.

Так, з 1 листопада компанія має намір відкрити рейс до Вроцлава і виконувати польоти по понеділках і п'ятницях, а з 2 листопада - в Гданськ та Катовіце по вівторках і суботах.

Також з 2 листопада планується запуск польотів в Берлін (по вівторках і суботах) і Будапешт (по середах і неділях).

З 3 листопада очікується відкриття рейсу "Одеса - Братислава", який буде здійснюватися по середах і неділях.

Крім того, відповідно до системи бронювання, Wizz Air має намір запустити рейс зі Львова до Ларнаки з 28 жовтня і виконувати його кожен понеділок і п'ятницю.

У січні-липні порівняно з січнем-липнем 2018 року авіакомпанія Wizz Air збільшила пасажиропотік в/з України близько 2 разів до близько 1,3 млн пасажирів.

Як повідомляли Українські Новини, Wizz Air з 20 жовтня має намір збільшити кількість рейсів зі Львова на 10 в тиждень в зимовому сезоні 2019/2020.

1-2 березня Wizz Air відкрила рейси "Київ - Бремен (Німеччина)", "Київ - Біллунн (Данія)" і "Київ - Рига (Латвія)".