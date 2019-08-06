підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 серпня 2019, вівторок, 15:55 6
Транспорт 2019-08-06T16:00:01+03:00
Українські Новини
Wizz Air почне літати з Одеси в листопаді

Wizz Air почне літати з Одеси в листопаді

Презентація рейсів з Одеси. Фото: Facebook / Odesa Airport
Презентація рейсів з Одеси. Фото: Facebook / Odesa Airport

Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) вирішила розпочати виконання рейсів з Одеси і запустити рейс "Львів - Ларнака (Кіпр)".

Про це йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Одеса", передають Українські Новини.

Згідно з ним, 6 серпня авіакомпанія анонсувала відкриття 6 рейсів з Одеси.

Так, з 1 листопада компанія має намір відкрити рейс до Вроцлава і виконувати польоти по понеділках і п'ятницях, а з 2 листопада - в Гданськ та Катовіце по вівторках і суботах.

Також з 2 листопада планується запуск польотів в Берлін (по вівторках і суботах) і Будапешт (по середах і неділях).

З 3 листопада очікується відкриття рейсу "Одеса - Братислава", який буде здійснюватися по середах і неділях.

Крім того, відповідно до системи бронювання, Wizz Air має намір запустити рейс зі Львова до Ларнаки з 28 жовтня і виконувати його кожен понеділок і п'ятницю.

У січні-липні порівняно з січнем-липнем 2018 року авіакомпанія Wizz Air збільшила пасажиропотік в/з України близько 2 разів до близько 1,3 млн пасажирів.

Як повідомляли Українські Новини, Wizz Air з 20 жовтня має намір збільшити кількість рейсів зі Львова на 10 в тиждень в зимовому сезоні 2019/2020.

1-2 березня Wizz Air відкрила рейси "Київ - Бремен (Німеччина)", "Київ - Біллунн (Данія)" і "Київ - Рига (Латвія)".

Більше новин про: Wizz Air Відкриття авіарейсів Одеський аеропорт

Архів
Новини
Міжнародні резерви зросли на 1,2 млрд доларів у липні 16:03
Ситник не зберіг чеки відпочинку 16:00
Wizz Air почне літати з Одеси в листопаді 15:55
Реформа харчування в ЗСУ: Окружний адмінсуд пояснив своє рішення 15:43
Суд виніс рішення у справі про люстрацію Труби 15:38
більше новин
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Богдан і Вавриш вирішили "рейдернути" Київ у киян, - Макарівський 14:08
Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак 15:24
більше новин
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану 09:56
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok