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13 июня 2019, четверг, 14:03 107
Транспорт 2019-06-13T14:06:41+03:00
Українські Новини
Wizz Air намерена увеличить количество рейсов из Львова в зимнем сезоне

Wizz Air намерена увеличить количество рейсов из Львова в зимнем сезоне

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) с 20 октября 2019 года намерена увеличить количество рейсов из Львова на 10 в неделю в зимнем сезоне 2019/2020 по сравнению с зимним сезоном 2018/2019. Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Львов", передают Українські Новини.

"С 20 октября их количество, по сравнению с прошлогодним сезоном вырастет в сумме на 10 рейсов", - сказано в сообщении.

В частности, рейсы в Братиславу будут выполняться 5 раз в неделю (по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам) в сравнение с 2 рейсами в зимнем сезоне 2018/2019.

Количество рейсов во Вроцлав возрастет с 3 до 5 (по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям).

В Гданьск и Берлин рейсы будут осуществляться два раза чаще - 4 раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

По направлению в Дортмунд будут выполняться 3 рейса в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) по сравнению с 2 рейсами в прошлогоднем сезоне.

С марта 2019 авиакомпания выполняет полеты в 10 направлениях, в шесть стран Европы.

Частотность в летний сезон достигает 31 рейса в неделю.

Как сообщали Українські Новини, в мае аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток на 49,4% до 197,7 тыс. пассажиров.

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