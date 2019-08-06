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06 серпня 2019, вівторок, 14:43 15
Вибори 2019-08-06T16:15:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко призначив дату дострокових парламентських виборів

Лукашенко призначив дату дострокових парламентських виборів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 серпня підписав укази про призначення виборів до Ради республіки і Палати представників Національних зборів Білорусі. Вони пройдуть 7 і 17 листопада 2019 року відповідно.

Парламент Білорусі складається з двох палат – Палати представників, де засідають 110 депутатів, що обираються в одномандатних виборчих округах, і Ради республіки – з 64 членів. 56 членів Ради обирають на непрямих виборах обласні ради депутатів, а вісьмох – призначає безпосередньо президент, пише "Радіо Свобрда".

У квітні 2019 року Лукашенко, виступаючи з посланням до народу і парламенту, оголосив, що парламентські вибори в країні відбудуться вже в 2019 році, і запропонував провести їх 7 листопада 2019 року.

Останні вибори до парламенту Білорусі пройшли восени 2016 року. Парламент обирається на чотирирічний термін, і, за Конституцією, вибори нового складу Палати представників повинні бути проведені не пізніше ніж за 30 днів до закінчення повноважень Палати представників чинного скликання, тобто не пізніше ніж 10 вересня 2020 року.

Пропозиція Лукашенка переносить вибори в парламент майже на дев’ять місяців вперед, скорочуючи час роботи нинішніх депутатів.

У 2016 році в Палату представників пройшли 94 безпартійних кандидати (27 із них вже були депутатами білоруського парламенту), восьмеро комуністів, ліберал-демократ, по три людини від Республіканської партії праці і справедливості й Білоруської патріотичної партії. Також вперше в парламент пройшли два делегати від опозиційних рухів і партій. Вибори 2016 визнали чесними міжнародні спостерігачі від Росії і СНД, але спостерігачі ОБСЄ не визнали їх вільними.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь продовжують інтеграцію у союзну державу.

А тим часом, в поведінці Зеленського помітили наслідування Лукашенка: добірка цитат.
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