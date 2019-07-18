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18 июля 2019, четверг, 21:47 39
Политика 2019-07-18T21:47:45+03:00
Українські Новини
Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь продолжают интеграцию в союзное государство

Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь продолжают интеграцию в союзное государство

Правительственные группы России и Беларуси продолжают активно работать над углублением интеграции и приоритетами совместного развития государств, заявил в ходе выступления на Форуме регионов двух стран белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщают Известия.

По его словам, после долгой и напряженной работы сторонам удалось достичь принципиальных договоренностей. Он отметил, что правительственные группы РФ и Беларуси продолжают активно работать над углублением интеграции и приоритетами совместного развития стран.

По словам президента Беларуси, сегодня тысячи белорусских и российских предприятий связаны производственной кооперацией, а около 2,5 тыс. организаций республики имеют российский капитал.

"Есть целый ряд конкретных существенных вопросов, затрагивающих интересы хозяйственных субъектов и граждан наших стран. Решить их необходимо в ближайшее время", — заявил Лукашенко.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что Беларусь является самым близким партнером России, а работа между странами ведется по всем направлениям. Он также обратил внимание на возросший в прошлом году на 10% объем взаимной торговли, который составил 30,5 млрд долл.

"Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике, в транспортной сфере", - отметил Путин.

Глава Российского государства добавил, что в рамках Форума регионов России и Беларуси также был подписан целый ряд межрегиональных документов. В частности, до конца текущего года страны могут подписать и ратифицировать соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран.

Сообщается, что документ уже подготовлен и практически согласован.

До конца текущего года власти РФ и Беларуси могут принять решение об отмене роуминга между странами.

А тем временем, в поведении Зеленского заметили подражание Лукашенко: подборка цитат.

Лукашенко пользуется наибольшей поддержкой граждан Украины среди зарубежных лидеров - 53%, также Лукашенко поздравил Зеленского с победой и пожелал ему крепкого здоровья.

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