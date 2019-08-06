Результати виборів в Раду: ЦВК прийняла уточнений протокол округу №210

Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла уточнений протокол про підсумки голосування громадян в одномандатному виборчому окрузі №210 (Чернігівська область) - єдиному, де у законний термін, до 5 серпня включно не були встановлені результати позачергових виборів депутатів Верховної Ради, які відбулися 21 липня, через те, що за рішенням суду там тривав перерахунок голосів на дільницях.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

"ЦВК прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №210 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 з поміткою "Уточнений", який зазначена комісія склала після повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду", - сказано в ньому.

У засіданні ЦВК оголошено перерву.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК не зміг у законний термін встановити результати виборів.

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