подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
22 июля 2019, понедельник, 08:54 511
Общество 2019-07-22T08:54:01+03:00
Українські Новини
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы

Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы

Студенты. Фото: pixabay
Студенты. Фото: pixabay

Сегодня, 22 июля, в 18:00 заканчивается подача заявлений в ВНЗ, которая началась еще 10 июля. Об этом напоминает МОН Украины.

Активная фаза вступительной кампании продлится весь июль. Так, 1 июля - началась регистрация  электронных кабинетов и загрузка в них документов, 10 июля - стартовал прием заявлений и документов, с 1 по 10 июля длилось проведение творческих конкурсов.

26 июля состоится обнародования рейтингового списка поступающих на бюджет и до 31 июля они должны будут принести необходимые документы в вузы. До 12 часов 1 августа продлится зачисление на бюджетные места, а на контракт зачисление будет возможно до 30 сентября.

Заявления в электронной форме надо подавать поступающим на бакалавра, сквозного магистра (медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) и младшего специалиста на базе 11 классов (кроме определенных случаев, определенных Условиями приема в вузы).

Как сообщали Українські Новини, абитуриенты обращаются на горячую линию с проблемой: родители или бабушки регистрируют электронные кабинеты вместо самих поступающих.

Также стало известно, что самым популярным вузом среди абитуриентов в 2019 году является КНУ им. Шевченка.

Больше новостей о: МОН Абитуриенты Регистрация абитуриентов ВНЗ

Архив
Новости
Первый замминистра юстиции Сукманова отказалась аннулировать действия "черного" регистратора, - адвокат Ковальская 09:36
В Донецкой области сообщили о минировании избирательной комиссии 09:07
В Африке при голосовании на выборах в Парламент Украины мнения избирателей разделились 08:59 Документ
ЦИК посчитал 41,7% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции 08:58 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Жидков из "Квартала 95" выступил против курса Украины в ЕС и НАТО, закрепленного в Конституции 18:04
Дождь. Погода. Фото: reading
С понедельника атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание: синоптик дала прогноз 06:00 Карта
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
Зеленский поручил Луценко, Авакову, Князеву и Грицаку через 3 дня доложить о ходе расследования убийства Шеремета 11:31
Раскопки под Львовом. Фото: археолог Дмитрий Вертелецкий
Трипольскую амфору и орудия труда возрастом 5 тыс. лет нашли на горе под Львовом 20:10
На Дарницкой ТЭЦ в Киеве ночью случился пожар 08:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok