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06 серпня 2019, вівторок, 13:14 23
Економіка 2019-08-06T16:00:04+03:00
Українські Новини
Працівники ЗТМК протестують під НКРЕКП через підвищення тарифу на електроенергію

Працівники ЗТМК протестують під НКРЕКП через підвищення тарифу на електроенергію

Працівники Запорізького титаномагнієвого комбінату (ЗТМК) вийшли на мирну акцію протесту під будівлю НКРЕКП в Києві у зв'язку з підвищенням тарифу на електроенергію.

Про це йдеться в повідомленні Group DF, передають Українські Новини.

"В результаті підвищення тарифу, витрати на електроенергію для підприємства збільшаться ще на 15 млн гривень щомісяця. Це при тому, що за останні п'ять років тариф на е/е збільшився більш ніж в два рази, і для ЗТМК це становило понад 1,2 млрд гривень додаткових витрат", - сказано в ньому.

Крім того, за даними ЗТМК, з 1 липня після запуску нового ринку електроенергії тариф на електроенергію для комбінату збільшився на 25%.

Наголошується, що ЗТМК належить до групи високоенергомістких підприємств, де частка електроенергії в собівартості титанової продукції становить понад 40%.

За словами директора ЗТМК Володимира Сивака, з тарифом, який діяв до 1 липня, ЗТМК був змушений працювати у збиток і за нового підвищеного тарифу змін не очікується.

"Ідея запуску нового ринку е\е передбачала наявність конкуренції на ринку, можливість для нас як великого споживача е/е вибирати собі постачальника з більш прийнятною ціною. А в результаті, ні конкуренції, ні цивілізованих ринкових відносин так і не з'явилося, а ціна при цьому зросла ще на 25%", - зазначив він.

Також Сивак підкреслив, що за нинішніх умов собівартість продукції ЗТМК стає неконкурентоспроможною порівняно з усіма виробниками аналогічної продукції у світі, оскільки вони купують електроенергію на 30-50% дешевше.

Згідно з повідомленням, зокрема, з шести країн так званого "титанового клубу", які мають найбільші у світі потужності з виробництва титанової продукції, тариф на електроенергію в Україні найвищий.

Наприклад, у Казахстані, який є основним конкурентом України, вартість електроенергії для титанової промисловості нижче на 60%, у Росії – на 50%, в Японії, Китаї і США – на 20-30%.

Наголошується, що зупинка ЗТМК призведе до втрати роботи 3,5 тис. осіб і недоотримання місцевим бюджетом щорічно близько 140 млн гривень податків, а державою –до 60 млн доларів валютної виручки.

При цьому прогнозується, що зупинка ЗТМК призведе до скорочення споживання електроенергії.

Тож як наслідок, зупинка ЗТМК спричинить економічні та технічні проблеми і для самих енергетиків.

Як повідомляли Українські Новини, "Інтерпайп" стурбований невизначеністю цін для промислових споживачів на ринку електроенергії.

Раніше Спілка українських підприємців просила комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки підтримати перенесення впровадження нового ринку електроенергії на 1 рік до 1 липня 2020.

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