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06 серпня 2019, вівторок, 11:20 24
Суспільство 2019-08-06T13:00:03+03:00
Українські Новини
Панама почала розслідувати справу проти Порошенка з приховування злочинних доходів, - Портнов

Панама почала розслідувати справу проти Порошенка з приховування злочинних доходів, - Портнов

Колишній заступник глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що спеціальний прокурор республіки Панама порушив кримінальну справу після свідчень Портнова про те, що екс-президент Петро Порошенко і його оточення використали Панаму для приховування злочинних доходів. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"... Цьому передував мій письмовий аффідавіт - свідчення під присягою про те, що Порошенко і його оточення використали Панаму для приховування злочинних доходів, активів і власності, несплати податків до українського бюджету і відмивання викрадених у української держави коштів", - написав Він.

За словами Портнова, панамська влада майже місяць вивчала заяву і прийняла рішення про початок офіційних кримінальних процедур.

"Ми точно знаємо, що його фінансові і торгові офшорні операції проходили у найтрагічніші дні загибелі українців і після перших результатів розслідування покажемо, як і чим він торгував, коли відправляв українців на війну", - зазначив Портнов.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов ініціює нову кримінальну справу проти Порошенка за відпочинок на Мальдівах за підставними документами.

Раніше поліція не знайшла брехні у заяві Портнова про злочини Порошенко.

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