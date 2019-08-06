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06 серпня 2019, вівторок, 10:34 31
Судова влада 2019-08-06T12:45:02+03:00
Українські Новини
Журналістів не пустили на суд щодо Ситника

Журналістів не пустили на суд щодо Ситника

Артем Ситник
Артем Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник дає пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Ситник дає пояснення через відеоконференцзв'язок.

При цьому засідання проходить у закритому режимі, хоча журналістам не пояснили прийняття такого рішення.

Двері на засідання, де Ситник дає пояснення закриті на замок і нікого не пускають.

Сам адмінпротокол розглядає Сарницький райсуд Рівненської області.

Як повідомляли Українські Новини, Окружний адміністративний суд Києва вважає обшуки Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури в п'ятницю розправою над суддями за принципову позицію і виключно піар-акцією директора НАБУ Артема Ситника та начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

Раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складену на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

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