Журналістів не пустили на суд щодо Ситника

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник дає пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nСитник дає пояснення через відеоконференцзв'язок.\r\nПри цьому засідання проходить у закритому режимі, хоча журналістам не пояснили прийняття такого рішення.\r\nДвері на засідання, де Ситник дає пояснення закриті на замок і нікого не пускають.\r\nСам адмінпротокол розглядає Сарницький райсуд Рівненської області.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Окружний адміністративний суд Києва вважає обшуки Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури в п'ятницю розправою над суддями за принципову позицію і виключно піар-акцією директора НАБУ Артема Ситника та начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.\r\nРаніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складену на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.