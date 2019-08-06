Журналістів не пустили на суд щодо Ситника

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник дає пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Ситник дає пояснення через відеоконференцзв'язок.

При цьому засідання проходить у закритому режимі, хоча журналістам не пояснили прийняття такого рішення.

Двері на засідання, де Ситник дає пояснення закриті на замок і нікого не пускають.

Сам адмінпротокол розглядає Сарницький райсуд Рівненської області.

Як повідомляли Українські Новини, Окружний адміністративний суд Києва вважає обшуки Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури в п'ятницю розправою над суддями за принципову позицію і виключно піар-акцією директора НАБУ Артема Ситника та начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

Раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складену на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.