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06 серпня 2019, вівторок, 10:26 43
Події 2019-08-06T13:00:04+03:00
Українські Новини
У Кирилівці бійка між компаніями закінчилася смертельною різаниною

У Кирилівці бійка між компаніями закінчилася смертельною різаниною

У Кирилівці сталася бійка з поножовщиною. Фото: В'ячеслав Аброськін/Фейсбук
У Кирилівці сталася бійка з поножовщиною. Фото: В'ячеслав Аброськін/Фейсбук

На вихідних на популярному курорті Кирилівка Запорізької області сварка між компаніями переросла в бійку, яка закінчилася різаниною. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

Так, Аброськін повідомив, що інцидент стався на пляжі розважального центру "Сальвадор Далі" у суботу, 3 серпня. Дві компанії відпочивали, почали сваритися, а потім битися. Чоловіки однієї групи мали з собою ніж і зброю, і застосували під час бійки.

За даними Аброськіна, внаслідок інциденту четверо людей госпіталізували, всі вони були жителями Запорізької області. У чоловіків діагностували поранення різних ступенів тяжкості. У понеділок, 5 серпня, один з постраждалих 1990 року народження помер у лікарні.

Трьох підозрюваних затримали правоохоронці. Двом з них Мелітопольський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без засобів контролю. Аброськін вважає, що третього підозрюваного суд відпустить.

Затриманий за підозрою в смертельній бійці. Фото: В'ячеслав Аброськін/ Затриманий за підозрою в смертельній бійці. Фото: В'ячеслав Аброськін/Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі на пляжі сталася бійка з участю депутата.

Раніше також в Кирилівці ланцюгова карусель з людьми "зависла" на висоті.

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