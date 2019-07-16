Спускали своими силами: в Кирилловке цепная карусель с людьми "зависла" на высоте

В популярном курортном поселке Кирилловка в Запорожской области во время катания на аттракционе "цепная карусель" на высоте более 20 метров застряли отдыхающие. Об этом сообщают пользователи социальной сети Instagram.\r\nТак, сообщается, что люди провисели в воздухе около часа.\r\nКроме того, отмечается, что прибывшие по вызову сотрудники ГосЧС заявили, что не имеют вышку необходимой высоты. Сотрудникам аттракциона пришлось своими силами спускать людей.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nТем временем на элитном курорте Кирилловка, люди час провисели в воздухе. Мамы кричали и истерили, а ГСЧС ответило что такой вышки у них нет. В итоге людей кое как спустили. #запоріжжя #запорожье\r\nПубликация от Это Запорожье (@its_zp) 15 Июл 2019 в 12:34 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Днипре в кабинке на колесе обозрения провалилось дно.\r\nРанее в Одесской области мужчина сорвался с карусели и погиб.