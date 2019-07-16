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16 июля 2019, вторник, 10:05 342
Происшествия 2019-07-16T10:45:01+03:00
Українські Новини
Спускали своими силами: в Кирилловке цепная карусель с людьми "зависла" на высоте

Спускали своими силами: в Кирилловке цепная карусель с людьми "зависла" на высоте

В популярном курортном поселке Кирилловка в Запорожской области во время катания на аттракционе "цепная карусель" на высоте более 20 метров застряли отдыхающие. Об этом сообщают пользователи социальной сети Instagram.

Так, сообщается, что люди провисели в воздухе около часа.

Кроме того, отмечается, что прибывшие по вызову сотрудники ГосЧС заявили, что не имеют вышку необходимой высоты. Сотрудникам аттракциона пришлось своими силами спускать людей.

Как сообщали Українські Новини, в Днипре в кабинке на колесе обозрения провалилось дно.

Ранее в Одесской области мужчина сорвался с карусели и погиб.

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