В Одессе на пляже произошла драка с участием депутата

Сотрудники Национальной полиции в среду днем на пляже "Отрада" в Одессе задержали нескольких участников драки, в которой также участвовал депутат Одесского городского совета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из развлекательных заведений на пляже "Отрада" возникла драка между группой людей.

Установлено, что группа граждан начала разрушать забор развлекательного заведения, который, по их мнению, установлен незаконно.

Им начал препятствовать 64-летний владелец учреждения, который в ходе ссоры достал автоматическое огнестрельное оружие и стал им угрожать.

Правоохранители задержали участников конфликта, изъяли оружие с документами на него и доставили их в Приморский отдел полиции для правовой оценки действий.

На своей странице в социальной сети Facebook депутат Александр Шеремет сообщил, что он прибыл на пляж "Отрада", где присутствовал арендатор пляжа с карабином "Сайга".

"Посетили сегодня вместе с представителями городской власти и жителями города Одессы пресловутый пляж "Отрада" с очередной проверкой. Но "гостеприимство" с автоматом "Сайга" в руках, видимо, входит в дополнительный перечень услуг арендатора пляжа", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в близи ресторана в Одессе прогремел взрыв, ранен мужчина.