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06 серпня 2019, вівторок, 09:48 88
Фінанси 2019-08-06T12:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні назріває дефіцит картоплі: якими будуть ціни і чим замінити овоч

В Україні назріває дефіцит картоплі: якими будуть ціни і чим замінити овоч

Картопля. Фото: pixabay
Картопля. Фото: pixabay

Українців вже лякають рекордні ціни на помідори. Крім того, ціни на цукор незабаром підскочать майже на чверть. При цьому аграрії прогнозують, що країна зіткнеться з дефіцитом картоплі.

Як пише "Сьогодні", на початку серпня у картоплі закінчується період вегетації. Це означає, що бульби вже сформовані і більше рослина не виросте. Картопляр Микола Фурдига розповідає, що ранньому врожаю нашкодила спека, а більш пізньому – дощі. Картопля є, але вона дрібніша, ніж очікували.

Картопля цього року або дрібна, або слабка, а тому уникнути дефіциту якісного овоча буде складно. З цієї причини його вартість вдарила по гаманцях українців. Ціна, як прогнозують експерти, буде мінімум вдвічі вище, ніж торік.

Зараз за кілограм картоплі просять близько 18 гривень. І ціна опуститься максимум на дві гривні.

Проте, запасатися мішками картоплі зараз аграрії не радять – довго лежати овоч не зможе, адже пристигає він в екстремальних умовах.

"Недостатній захист від дротяників, а також тріщини, адже в період вегетації було багато і дощового періоду, і посушливого. Причому відразу після посухи пішли дощі, процеси росту були швидкі, тому бульби руйнуються. Ця картопля не долежить до весни", – пояснює заступник директора з питань селекції і насінництва Інституту картоплярства Микола Фурдига.

Тим, хто все ж збирається запасатися картоплею на зиму, фахівці радять почекати ще хоча б місяць.

"Якщо люди хочуть трохи заощадити і купити картоплю трохи дешевше, це слід зробити десь на початку-середині вересня. Це буде піковий сезон збору української картоплі", – радить аналітик Української аграрної конфедерації Неля Онищенко.

Тим, для кого картопля цього року виявиться занадто дорогою, дієтологи радять альтернативу.

"Можна замінити морквою. А ще є такий овоч – батат. Це теж крохмалясті овочі, вони, як і картопля, містять багато швидкозасвоюваних крохмалів", – розповідає лікар-дієтолог Інна Раілко.

А ось боятися, що взимку картопля зникне з прилавків, не потрібно, заспокоюють експерти. Вони запевняють, що великі агрофірми, які вирощують картоплю, мають у своєму розпорядженні овочесховища, де коренеплід збережеться до весни. Крім того, за необхідності українців врятує імпорт.

Як повідомляли Українські Новини, експерти дали поради, як витрачати менше грошей на продукти.

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