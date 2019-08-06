Долар перевалить за 26: експерт озвучив прогноз на тиждень

За тиждень курс долара в Україні "розвернувся", перейшовши від падіння до зростання. Долар подорожчав до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-2%.

Такі дані надав старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб, пише "Сьогодні".

Так, офіційний курс долара зріс із 25,44 грн до 25,54 грн, попит/пропозиція на міжбанку – з 25,22/25,24 до 25,73/25,75 грн, а середні готівкові курси в банках – з 25,16/25,46 до 25,50/25,83 грн.

"Цього тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,8/26,2 грн", – прогнозує Іосуб.

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Іосуб також нагадав, що в колах економічного керівництва країни триває дискусія про можливість і необхідність втручання в курсоутворення. Як нагадав директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко, в Україні – плаваючий, а не фіксований курс гривні.

"У нас немає такої тактики, щоб захищати якусь цифру, припустимо не дати гривні зміцнитися більше 25 грн за долар або не дати ослабнути більше 30 грн за долар. У цьому і є суть плаваючого курсу, він змінюється під впливом попиту та пропозиції", – зазначив Пономаренко.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH/USD.