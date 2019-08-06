Долар перевалить за 26: експерт озвучив прогноз на тиждень

За тиждень курс долара в Україні "розвернувся", перейшовши від падіння до зростання. Долар подорожчав до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-2%.\r\nТакі дані надав старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб, пише "Сьогодні".\r\nТак, офіційний курс долара зріс із 25,44 грн до 25,54 грн, попит\/пропозиція на міжбанку – з 25,22\/25,24 до 25,73\/25,75 грн, а середні готівкові курси в банках – з 25,16\/25,46 до 25,50\/25,83 грн.\r\n"Цього тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,8\/26,2 грн", – прогнозує Іосуб.\r\nЧитайте також:Безготівковий долар в Україні різко рвонув вгору\r\nІосуб також нагадав, що в колах економічного керівництва країни триває дискусія про можливість і необхідність втручання в курсоутворення. Як нагадав директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко, в Україні – плаваючий, а не фіксований курс гривні.\r\n"У нас немає такої тактики, щоб захищати якусь цифру, припустимо не дати гривні зміцнитися більше 25 грн за долар або не дати ослабнути більше 30 грн за долар. У цьому і є суть плаваючого курсу, він змінюється під впливом попиту та пропозиції", – зазначив Пономаренко.\r\nНагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH\/USD.