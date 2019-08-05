У Красноярському краї закрили повітряний простір у радіусі 30 км від вибухів боєприпасів

Вибухи на складі боєприпасів під Красноярськом. Фото: Instagram

Вибухи на складі боєприпасів під Красноярськом. Фото: Instagram

Так, повідомляється, що раніше повітряний простір закрили в радіусі 20 кілометрів.

Наразі проводиться евакуація мешканців прилеглих населених пунктів.

За даними МНС Росії, евакуювали близько 3 тисяч людей, влада хоче вивезти до 6 тис. чоловік.

Крім того, повідомляється про постраждалих. За словами губернатора регіону Олександра Усс, їх кількість становить 5-8 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, за даними військових, на території складу в Ачинському районі Красноярського краю сталося загоряння сховища порохових зарядів до артилерійських боєприпасів. Відомо, що на складі зберігаються понад 40 тисяч снарядів калібру 125 і 152 міліметра.

Раніше в Казахстані прогриміли потужні вибухи на складах з боєприпасами.