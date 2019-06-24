Фото дня: в Казахстане прогремели мощные взрывы на складах с боеприпасами

24 июня на хранилище близ города Арысь на юге Казахстана произошел пожар, взорвались боеприпасы. Один человек погиб, десятки ранены. Аким Туркестанской области объявил чрезвычайную ситуацию, из города эвакуированы десятки тысяч человек.\r\nМинистр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил, что пожар на военном складе в городе Арысь Туркестанской области вспыхнул утром, сдетонировали боеприпасы. Причины пожара остаются невыясненными, говорят в Минобороны, пишет "Радио Азаттык".\r\nАким области Умирзак Шукеев сообщил об одном погибшем. По сведениям властей, в машину мужчины, пытавшегося покинуть район, где гремят взрывы, попал снаряд. Мужчина погиб. Власти предупреждают, что ситуация в Арыси остается опасной, поскольку взрывы продолжаются и могут происходить еще несколько дней.\r\nРанее Шукеев объявил чрезвычайную ситуацию в регионе, сообщив о начатой эвакуации людей из города с населением около 43 тысяч человек.\r\nЗаместитель министра обороны Тимур Дандибаев ранее заявил, что пожарные пытаются потушить пожар, вызванный взрывом на складе.\r\n25 человек, в том числе пятеро детей, доставлены в больницу в Шымкенте, трое госпитализированных в тяжелом состоянии помещены в реанимацию.\r\nКроме того, в Отырарской районной больнице оказана помощь 34-м пострадавшим из-за взрывов.\r\nВзрывы на территории военных объектов в Арыси происходили и ранее.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n24 июня 2019 г. навсегда войдёт в историю современного Казахстана, как день, лишний раз жёстко подтверждающий #коррумпированность, #безразличие, #халатность, #безответственность, #беспредел и #пофигизм в силовом блоке страны. Это уже 4-случай взрыва за последние 10 лет, в каждом из которых были жертвы и множество пострадавших. Но никаких выводов сделано не было. А зачем?! Это же не коснулось "своих", а до пострадавших людей - по барабану 😖 Нам не нужен враг, мы сами себя уничтожаем 😔 . Ужасная #трагедия с очередными жертвами. 45.000 арысовцев были вынуждены спешно покинуть свои дома. А сколько детей отлучились от своих родителей, это просто псц 😩 . Сколько ещё нужно подобных происшествий, чтобы власти наконец обратили внимание на системные проблемы в этой сфере и стали их решать, а не заниматься распилом? 🤬 #арыс #арысь #взрыв #взрывварысе #казахстан #ужас #гриб #катастрофа\r\nПубликация от Dos-Ali (@dos_ali) 24 Июн 2019 в 10:24 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 9 октября 2018 в Черниговской области на военных складах прогремел взрыв.\r\nРанее в Балаклее снова загорелся военный арсенал.\r\n26 сентября 2017 года в Винницкой области произошел пожар на территории арсенала Минобороны в Калиновке.\r\n