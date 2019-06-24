Фото дня: в Казахстане прогремели мощные взрывы на складах с боеприпасами

24 июня на хранилище близ города Арысь на юге Казахстана произошел пожар, взорвались боеприпасы. Один человек погиб, десятки ранены. Аким Туркестанской области объявил чрезвычайную ситуацию, из города эвакуированы десятки тысяч человек.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил, что пожар на военном складе в городе Арысь Туркестанской области вспыхнул утром, сдетонировали боеприпасы. Причины пожара остаются невыясненными, говорят в Минобороны, пишет "Радио Азаттык".

Аким области Умирзак Шукеев сообщил об одном погибшем. По сведениям властей, в машину мужчины, пытавшегося покинуть район, где гремят взрывы, попал снаряд. Мужчина погиб. Власти предупреждают, что ситуация в Арыси остается опасной, поскольку взрывы продолжаются и могут происходить еще несколько дней.

Ранее Шукеев объявил чрезвычайную ситуацию в регионе, сообщив о начатой эвакуации людей из города с населением около 43 тысяч человек.

Заместитель министра обороны Тимур Дандибаев ранее заявил, что пожарные пытаются потушить пожар, вызванный взрывом на складе.

25 человек, в том числе пятеро детей, доставлены в больницу в Шымкенте, трое госпитализированных в тяжелом состоянии помещены в реанимацию.

​Кроме того, в Отырарской районной больнице оказана помощь 34-м пострадавшим из-за взрывов.

Взрывы на территории военных объектов в Арыси происходили и ранее.

Как сообщали Українські Новини, 9 октября 2018 в Черниговской области на военных складах прогремел взрыв.

Ранее в Балаклее снова загорелся военный арсенал.

26 сентября 2017 года в Винницкой области произошел пожар на территории арсенала Минобороны в Калиновке.