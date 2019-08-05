На Донбасі боєць ЗСУ підірвався на невідомому пристрої

Бойовики 2 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 5 серпня, 1 український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Протягом доби підрозділи ОС дотримуються сталого режиму припинення вогню. Зате ворог два рази порушив заборону на використання будь-якої зброї", - сказано в ньому.

Бойовики обстрілювали позиції українських військових із стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 1 раз обстріляли українські позиції біля населеного пункту Південне.

В результаті підриву на невідомий вибуховий пристрій 1 військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, пункт пропуску "Станиця Луганська" скоротив години роботи в період з 4 по 10 серпня.

Раніше в зоні ООС один український боєць отримав поранення.