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03 августа 2019, суббота, 23:10 19
Силовые структуры 2019-08-04T00:00:01+03:00
Українські Новини
В зоне ООС один украинский боец получил ранения

В зоне ООС один украинский боец получил ранения

Зона ООС. Фото: Минобороны Украины
Зона ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение суток враг 5 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил вблизи Марьинки и Павлополя.

В районе оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 3 раза - неподалеку Крымского, в окрестностях Майорска и Пивденного.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, 2 августа боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС, вследствие чего один украинский военнослужащий был ранен.

Ранее украинский боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

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