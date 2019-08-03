В зоне ООС один украинский боец получил ранения

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.



"В течение суток враг 5 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - сказано в нем.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил вблизи Марьинки и Павлополя.



В районе оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 3 раза - неподалеку Крымского, в окрестностях Майорска и Пивденного.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, 2 августа боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС, вследствие чего один украинский военнослужащий был ранен.



Ранее украинский боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве.