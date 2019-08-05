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05 серпня 2019, понеділок, 21:27 12
Економіка 2019-08-05T23:15:02+03:00
Українські Новини
Єврокомісія знизила мита на безшовні труби з України майже на 6%

Єврокомісія знизила мита на безшовні труби з України майже на 6%

Єврокомісія знизила антидемпінгові мита на безшовні труби з України з 13,8% до 8,1%.

Про це йдеться в повідомленні офіційного журналу Єврокомісії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, мова йде про мита стосовно виробництва труб "Інтерпайп Ніко Тьюб" і "Інтерпайп Нижньодніпровський трубний завод", в рамках часткового перегляду розміру антидемпінгового мита на певні види безшовних труб походженням з України, який розпочався 7 травня 2018 року.

Перегляд був ініційований трубно-колісним холдингом "Інтерпайп" (Дніпро).

Як повідомляли Українські Новини, Україна ввела антидемпінгові мита на імпорт цементу з Росії, Білорусі та Молдови.

Раніше Трамп запропонував Євросоюзу взаємно скасувати всі торгові мита, у ЄС сподіваються на діалог.

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