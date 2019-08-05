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05 серпня 2019, понеділок, 20:24 15
Президент 2019-08-05T22:00:02+03:00
Українські Новини
У Зеленського знову оконфузилися, переплутавши стать прем'єра Індії

У Зеленського знову оконфузилися, переплутавши стать прем'єра Індії

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

В прес-службі Президента Володимира Зеленського допустили помилку в тексті про привітання главою держави прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді. Пост розміщений в Facebook команди Зеленського.

Так, в повідомленні йдеться про те, що Зеленський привітав прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді з днем народження.

"Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді. Привітав її з перемогою на парламентських виборах і переобранням на посаду Прем'єр-міністра Індії", - йдеться в повідомленні.

В повідомленні відносно прем'єр-міністра Індії Нарендро Моді фігурує фраза "її". Однак Нарендро Моді є чоловіком.

Нарендро Моді. Фото: ВікіпедіяНарендро Моді. Фото: Вікіпедія

Станом на 5 серпня помилка в тексті була виправлена на вірний варіант, але збереглася в історії змін запису.

Скріншот: Фейсбук/Команда ЗеленськогоСкріншот: Фейсбук/Команда Зеленського

Як повідомляли Українські Новини, президентський сайт Зеленського осоромився - назвав Торонто столицею Канади.

Також Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищs.

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