У Зеленського знову оконфузилися, переплутавши стать прем'єра Індії

В прес-службі Президента Володимира Зеленського допустили помилку в тексті про привітання главою держави прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді. Пост розміщений в Facebook команди Зеленського.\r\nТак, в повідомленні йдеться про те, що Зеленський привітав прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді з днем народження.\r\n"Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді. Привітав її з перемогою на парламентських виборах і переобранням на посаду Прем'єр-міністра Індії", - йдеться в повідомленні.\r\nВ повідомленні відносно прем'єр-міністра Індії Нарендро Моді фігурує фраза "її". Однак Нарендро Моді є чоловіком.\r\nНарендро Моді. Фото: Вікіпедія\r\nСтаном на 5 серпня помилка в тексті була виправлена на вірний варіант, але збереглася в історії змін запису.\r\nСкріншот: Фейсбук\/Команда Зеленського\r\nЯк повідомляли Українські Новини, президентський сайт Зеленського осоромився - назвав Торонто столицею Канади.\r\nТакож Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищs.