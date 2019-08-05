Випадково зачепив запал гранати: у Житомирській області чоловік позбувся руки через вибух

В Житомирській області через вибух запалу до ручної гранати 21-річний житель селища Новогуйвінське отримав часткову ампутацію руки. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"За попередніми висновками лікарів, чоловік отримав ушкодження у вигляді роздроблення кисті правої руки і часткової ампутації. При встановленні всіх обставин події, поліцейські з'ясували, що чоловік збирався ремонтувати авто в гаражі, що належить рідним, шукав необхідні інструменти. В якийсь з моментів зачепив, як з'ясувалося, запал ручної гранати", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що під час обшуку гаража поліцейські виявили вісім тротилових шашок, 20 електродетонаторів, патрони до автоматичної зброї, вогнепровідний шнур і інше.

Порушені кримінальні провадження за статтями про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 263 і ст. 128 КК України).

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