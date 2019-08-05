підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Випадково зачепив запал гранати: у Житомирській області чоловік позбувся руки через вибух
05 серпня 2019, понеділок, 17:30 21
Події 2019-08-05T19:45:01+03:00
Українські Новини
Випадково зачепив запал гранати: у Житомирській області чоловік позбувся руки через вибух

Випадково зачепив запал гранати: у Житомирській області чоловік позбувся руки через вибух

В Житомирській області через вибух запалу до ручної гранати 21-річний житель селища Новогуйвінське отримав часткову ампутацію руки. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"За попередніми висновками лікарів, чоловік отримав ушкодження у вигляді роздроблення кисті правої руки і часткової ампутації. При встановленні всіх обставин події, поліцейські з'ясували, що чоловік збирався ремонтувати авто в гаражі, що належить рідним, шукав необхідні інструменти. В якийсь з моментів зачепив, як з'ясувалося, запал ручної гранати", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що під час обшуку гаража поліцейські виявили вісім тротилових шашок, 20 електродетонаторів, патрони до автоматичної зброї, вогнепровідний шнур і інше.

Порушені кримінальні провадження за статтями про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 263 і ст. 128 КК України).

Як повідомляли Українські Новини, мужчина підірвав себе гранатою в Києві.

Раніше в Харкові прогримів потужний вибух, є жертви.

Більше новин про: Граната Ампутація вибух гранати

Архів
Новини
Порошенко в червні зустрічався з Коломойським, - Бутусов 19:46
"Платформа" Бойка вимагає від ЦВК проведення перевиборів в окрузі №50 19:22
Сніг під Києвом влітку. Фото: facebook.com/lavrentiy.tsaruk
Фото дня: Під Києвом посеред літа випав сніг 19:06
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
Зеленський призначив новим командувачем ООС начальника "Півночі" 17:48
більше новин
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
Харченко з Sanofi очолив рецептурний напрям "Дарниці" 15:45
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
Нацполіція придумала спосіб боротьби з неугодними ЗМІ, - сайт "Кореспондент" 12:47
більше новин
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану 10:31
Британія просить переглянути членство Росії в ПАРЄ через порушення прав людини 08:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok