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05 серпня 2019, понеділок, 16:40 16
Суспільство 2019-08-05T17:30:02+03:00
Українські Новини
У Генічеську пронеслась пилова буря

У Генічеську пронеслась пилова буря

Пилова буря. Фото:
Пилова буря. Фото: "Новий Візит"

Сьогодні, 5 серпня, Генічеськ накрило пиловою бурею. Про це повідомляє "Новий Візит".

"Сильний північно-західний вітер зі шквалами і лише періодичні короткочасні опади призвели до того, що Генічеськ накрило пиловою бурею", - йдеться в повідомленні.

Через пил погіршилась видимість на дорозі.

Наголошується, що при такій погоді існує небезпека для туристів, особливо тих, хто купається в морі.

Нагадаємо, раніше в результаті негоди в Одесі повалилися десятки дерев, які порвали дроти. Мінімум 15 електромереж були обірвані.

Також у селі Приморському Одеської області пронісся смерч, які стають ледь не звичним явищем для мешканців Одеської області. Вихор пронісся по місцевим полям, але ніякої шкоди не завдав.

Тим часом у самій Одесі в цей же день злива затопила дорогу. На Карантинному узвозі потужний потік води зніс десяток припаркованих автомобілів, розвернув зливовий колектор. Державна служба з надзвичайних ситуацій привласнила стихії помаранчевий рівень небезпеки.

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