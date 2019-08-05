Портнов розшукує Шабуніна, щоб вручити йому повістку до суду

Адвокат, голова громадської організації (ГО) "Європейський правозахисний союз" Марина Парінова повідомила, що юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов розшукує голову правління ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, щоб вручити йому судову повістку про виклик до суду.

Про це заявила адвокат на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Розшукується! Враховуючи те, що Віталій Шабунін не отримує судові повістки за місцем своєї реєстрації, пишемо йому за всіма можливими адресами. Наступне засідання за позовом Андрія Портнова про захист честі та гідності до В. Шабуніна та ГПУ (Генеральної прокуратури України) відбудеться у Печерському районному суді м. Києва 27 вересня о 10:00", - написала Парінова.

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня Портнов подав позов до Печерського райсуду Києва до Шабуніна, Генеральної прокуратури України та Приватного акціонерного товариства "Телерадіокомпанія Люкс" ("24 канал") про захист честі, гідності та ділової репутиации.

18 липня Парінова повідомила, що Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало 2-е досудове розслідування земельних махінацій мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.