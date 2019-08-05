Через потужні зливи в Криму залило Керч і прорвало дамбу: будинки по вікна у воді

У анексованому Криму в неділю, 4 серпня, пройшла сильна буря, яка підтопила вулиці кількох міст та повалила дерева. Про це повідомляє RoksolanaToday&Крим, також опублікувавши фотографії наслідків негоди на своїй сторінці в Twitter.

Зокрема, залило дороги в Керчі, рівень води досягав капотів автомобілів. Частина міста залишилася без світла. У місті вода підтопила будинки, протекли дахи деяких багатоповерхівок. По вулицях текли грязьові потоки.

Постраждали також Сімферополь, Приозерне, де під натиском води прорвало дамбу. Село опинилося затопленим, вода залила понад 15 будинків. Люди з підтоплених будинків були евакуйовані.

Приозерное вчера

Дамбу прорвало

Затопило село pic.twitter.com/ZZh3Zynhx4 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 4, 2019

Тим часом в Одеській області через негоду загинув чоловік: його змило селевим потоком.

А в Одеській і Кіровоградській областях знеструмлено десятки населених пунктів через бурю.