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05 серпня 2019, понеділок, 13:00 15
Кабмін 2019-08-05T15:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін створив Інститут розвитку освіти для реформи середньої освіти

Кабмін створив Інститут розвитку освіти для реформи середньої освіти

Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів вирішив створити державну установу "Український інститут розвитку освіти", яка буде працювати над реформою загальної середньої освіти.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №593-р від 17 липня, передають Українські Новини.

Інститут буде працювати під управлінням Міністерства освіти і науки.

Міносвіти доручено протягом 3-х місяців затвердити статут і структуру Інституту та здійснити організаційні заходи щодо матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладу в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання установ, що належать до сфери управління Міносвіти.

"Діяльність установи сприятиме координації, організаційного та методичного забезпечення впровадження концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року", - йдеться в супровідній інформації.

Наголошується, що заклад, зокрема, буде займатися розробкою держстандартів, освітніх і навчальних програм, питаннями підвищення кваліфікації педагогічних працівників і забезпеченням підручниками педагогів та учнів.

Як повідомляли Українські Новини, новим міністром освіти може стати Сергій Бабак, який помилився в розрахунках і заявив, що для виплати українським вчителям зарплати в 4 тис. доларів на місяць достатньо 200 млн доларів на рік, що викликало критику в ЗМІ та соціальних мережах.

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