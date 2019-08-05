Кабмін створив Інститут розвитку освіти для реформи середньої освіти

Кабінет Міністрів вирішив створити державну установу "Український інститут розвитку освіти", яка буде працювати над реформою загальної середньої освіти.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №593-р від 17 липня, передають Українські Новини.

Інститут буде працювати під управлінням Міністерства освіти і науки.

Міносвіти доручено протягом 3-х місяців затвердити статут і структуру Інституту та здійснити організаційні заходи щодо матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладу в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання установ, що належать до сфери управління Міносвіти.

"Діяльність установи сприятиме координації, організаційного та методичного забезпечення впровадження концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року", - йдеться в супровідній інформації.

Наголошується, що заклад, зокрема, буде займатися розробкою держстандартів, освітніх і навчальних програм, питаннями підвищення кваліфікації педагогічних працівників і забезпеченням підручниками педагогів та учнів.

Як повідомляли Українські Новини, новим міністром освіти може стати Сергій Бабак, який помилився в розрахунках і заявив, що для виплати українським вчителям зарплати в 4 тис. доларів на місяць достатньо 200 млн доларів на рік, що викликало критику в ЗМІ та соціальних мережах.