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05 серпня 2019, понеділок, 12:05 73
Судова влада 2019-08-05T15:00:04+03:00
Українські Новини
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк

Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк

Катерина Гандзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк
Катерина Гандзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк

Генеральна прокуратура заявляє, що вирок 5 колишнім учасникам АТО, засудженим за вбивство виконуючої обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк, набув чинності і прийнятий до виконання.

Про це в соціальній мережі Facebook написав речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передають Українські Новини.

"Вирок Покровського районного суду Дніпропетровської області, згідно з яким п'ятьох осіб засуджено до позбавлення волі за вчинення нападу на Катерину Гандзюк, набув чинності і прийнятий до виконання", - написав він.

Лисенко уточнив, що набула чинності ухвала Дніпровського апеляційного суду, яким відхилено апеляційну скаргу голови Херсонської облради Владислава Мангера на вирок вбивцям Гандзюк.

Засуджені 5 колишніх бійців "Української добровольчої армії", які брали участь у АТО.

Так, Сергій Торбін засуджений до 6,5 року позбавлення волі, Микита Грабчук - до 6 років, Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4 років, а Віктор Горбунов - до 3 років в'язниці.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Генеральна прокуратура зняла з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк і повідомила йому про підозру в організації нанесення їй тілесних ушкоджень.

31 липня 2018 року в центрі Херсона злочинці облили Гандзюк соляною кислотою, а 4 листопада вона померла в лікарні.

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